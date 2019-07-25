零股盤中交易明年下半年上路 當沖只開放先買後賣

2019-07-25 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



為鼓勵年輕人、小資族投資台股，並活絡零股市場，金管會證期局今（25）日宣布，盤中零股交易將在明年（2020年）下半年上路，目前已有10家以上券商有意開辦，9成以上的上市櫃股票都可同步在集中市場盤中零股交易，而下午盤後交易時段仍繼續保留。至於市場最關心的零股當沖，證期局副局長張振山表示，明年僅先開放先買後賣可當日沖銷。

目前零股交易僅限下午1時40分至下午2時30分有一盤撮合，交易相對較不易，因此在高價股如大立光股票分割希望落空後，便有建議聲浪轉向開放「盤中零股交易」，讓投資人可以在盤中透過零股交易買到高價股，金管會先前請證交所研議推動盤中零股交易制度，全案已獲證券商公會支持，預計明年下半年實施。

證期局副局長張振山表示，盤中零股交易規畫五大方向，一是委託申報時間是每天早上9點到13點30分，每10分鐘分盤集合競價方式撮合，未成交者不會保留到盤後的零股交易；二是現行上市有1,088檔、上櫃有851檔可零股交易，高價股幾乎都可零股交易；三是每10秒試算撮合，揭露模擬成交價格、數量及最佳五檔申報買賣價格、數量；四是採電子式交易型態委託，專業機構投資人則是非電子式委託；五是當日零股沖銷，初期只能「先買後賣」，之後再視情形逐步推動「先賣後買」的當日沖銷。

同時據證期局統計，近三年多來盤後零股交易的平均日成交量，2016年是0.85億元，2017年是1.41億元，2018年是1.3億元，今年上半年則是1.26億元，即成交易有下滑，大約都占大盤日均量的0.1～0.13％，若開放盤中零股交易，應可活絡零股交易市場，預期對證券市場的多元發展將有重大助益。