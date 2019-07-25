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鴻海填息氣勢強 三大法人賣超18,695張

2019-07-25 17:39經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

三大法人卻是同步賣超，自營商賣超13,880張最多，終止連五買，外資則是賣超4,...
三大法人卻是同步賣超，自營商賣超13,880張最多，終止連五買，外資則是賣超4,809張，連續三天賣超，合計三大法人賣超18,695張。 報系資料照
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鴻海（2317）除息秀今（25）日登場，股價開高震盪收78.6元， 上漲1.3元，漲幅1.68%，盤中一度填息達五成，成為領軍大盤指數翻紅的要角，不過，三大法人卻是同步賣超，自營商賣超13,880張最多，終止連五買，外資則是賣超4,809張，連續三天賣超，合計三大法人賣超18,695張。

鴻海除息前呈現土洋對作的情況，外資賣超但是投信、自營商則是連續買超，今日除息股價走揚，早盤以78元開高，順利展開填息，最高曾衝達79.3元，最低則是77.8元，終場收在78.6元，穩步朝填息邁進。

鴻海6月合併營收3,965.37億元，第2季營收1兆1,605.41億元，雙創歷年同期新高；下半年進入旺季，蘋果新iPhone上市也進入倒數，可望挹注鴻海的營運，法人看好下半年可望逐季走高，第4季為全年營運高峰，另外，富智康營運也有改善，加上創辦人郭台銘持續買股等因素，法人看好鴻海填息表現，有機會快速完成填息。

鴻海除息前股價走高，若以5月29日的低點70.1元計算，除息前的波段漲幅達15.97%，今日股價收78.6元，穩步填息中，三大法人卻是同步賣超，外資賣超4,809張，投信賣超6張，自營商賣超13,880張，合計三大法人賣超18,695張。

鴻海除息三大法人
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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