美食-KY、晶華、六角領航 高價觀光股走揚

2019-07-25 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



旺季加持，高價觀光股今（25）日股價表現不俗，餐飲股六角（2732）股價震盪走揚，盤中來到171.5元，漲幅達3%，美食-KY盤中來到192元，漲幅達4%，飯店股晶華本月中旬除息以來呈現貼息走勢，低檔出現買盤承接，帶動晶華今日盤中來到171.5元，漲幅也有2.7%。

法人表示，餐飲業第3季是旺季，本月營收表現可期，吸引買盤提前卡位。對商務客比重高的飯店業來說，第3季則是相對淡季，第4季可望再有一波高峰。

美食-KY迎接夏季冷飲旺季，在大陸、美國、台灣等主要市場持續強化產品競爭力，推出創意新品及行銷活動，經營行動會員，優化營運基本面，除了帶動美國營收穩定成長，大陸市場也逐步好轉。美食-KY表示，在中國市場結合電商資源，推出銀聯行動支付、美團外賣、餓了麼外賣專屬的優惠企劃，將線上商機導引至門店，可望帶動客流回升。

在美國市場，亦瞄準當地的暑假商機，除了推出會員App用戶獨享的楊枝甘露優惠外，也全新開發夏日限定的冰飲及麵包，主打清新風味，搶賺消暑生意。在台灣市場則迎接一年一度的父親節，推出「爸氣出發」系列蛋糕，包括F1賽車造型巧克力，也有仿真度高的麻將牌蛋糕，引發話題。

六角迎接旺季，7月營收有利挑戰單月歷史新高。六角表示，第3季為手搖茶飲最旺的一季，有機會持續挑戰單月營收新高，此外，公司瞄準2020東京奧運的觀光人潮，預估年底在日本市場可望突破35店，有望成為日本第一手搖飲品牌。