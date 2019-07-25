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特斯拉Q2虧損盤後重挫 法人維持股貿聯、和大投資評等

2019-07-25 11:45經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報虧損超出分析師的預期，調整後每股虧損1.12美元，分析師預估本季約僅損益兩平，獲利的時間表恐將再往後延，衝擊周三盤後股價重挫；特斯拉財報表現不如預期，台廠相關供應鏈今（25）日股價也受到波及，貿聯-KY（3665）跌勢重，早盤一度大跌逾4%，盤中跌幅收斂，但和大則是由黑翻紅，表現相對強勢；法人維持對兩家公司逢低買進的投資評等。

特斯拉盤後公布第2季財報，營收63.5億美元，季增41.1%，年增58.8%，毛利率18.9%，稅後淨損4.08億美元，較第1季虧損7.02億美元轉佳，第2季經調整後每股虧損1.12美元，較彭博訪調分析師預期的0.31美元高出許多，也較Refinitiv IBES推估的0.36美元高。

法人指出，特斯拉今年第2季銷售95,200輛，季增51.1%，年增217.5%，超越去年第4季歷史出貨高點的9.07萬輛，創單季銷售新高紀錄，今年上半年總計交付15萬8,200輛電動車，目前仍維持全年36~40萬輛的出貨目標。

法人表示，雖然特斯拉第2財報獲利低於預期，但在銷售創單季出貨新高下，預期下半年單季出貨仍將持續挑戰新高，可望持續提升相關零組件下半年營運表現，仍看好概念股貿聯-KY，和大的後續營運，維持逢低買進投資評等。

特斯拉股價周三以264.88美元作收，漲幅1.8%，但盤後財報數據出爐後，股價一度重挫12%；台股相關概念股今日也受到特斯拉盤後重挫的衝擊，貿聯以236元開低，一度下探到233.5元，盤中跌勢略有縮減，跌幅3.28%。

和大以108.5元低盤開出，一度翻紅至111元，表現相對穩健，盤中力守平盤；其他概念股的表現部分，同致以72元開高，盤中漲幅逾2%；為升開低一度翻紅，盤中力守平盤；美琪瑪、康普、智伸科盤中走跌。

電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報虧損超出分析師的預期。 路透
電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報虧損超出分析師的預期。 路透
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特斯拉財報
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