鴻家軍除息秀登場 鴻海、鴻準穩步邁向填息

2019-07-25 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻家軍除息秀今（25）日展開，鴻海（2317）、鴻準分別配發現金股利4元、3.2元，法人看好鴻海本季進入傳統旺季，對除息樂觀看待，帶動鴻海、鴻準今日盤中上漲近1.5%，穩步邁向填息之路。

鴻海、鴻準今日展開除權息，鴻海配發現金股利4元，以昨（24）日收盤價81.3元計算，除息參考價為77.3元。至於鴻準則配發現金股利3.2元，昨日收在66.7元，除息參考價為63.5元;今日鴻海鴻準股價皆開高走高，盤中上揚逾1.5%，穩步邁向填息之路。

鴻海近期股價強勢，儘管外資連續兩日賣超，但投信、自營商分別連續三天、五天買超，讓法人籌碼呈現「土洋對作、你丟我撿」情況，累計近三日三大法人合計買超16,707張，推升股價連續四天上漲。

法人圈看好鴻海股價有望填息，主要出於三大原因，分別為營運步入傳統旺季，鴻海創辦人郭台銘持續加碼自家股票，以及鴻海旗下主攻非蘋陣營的富智康營運有漸入好轉跡象，隨著鴻海基本面回溫，有利股價上攻。

新iPhone即將於九月發表，身為蘋果親密合作夥伴的鴻海也進入傳統旺季，iPhone生產大本營河南鄭州廠進入備戰狀態。業界預料，鴻海今年仍是iPhone最大組裝廠，佔整體訂單比例超過六成以上。

鴻海先前公佈6月合併營收3965.37億元，第2季營收1兆1605.41億元，雙雙創歷年同期新高。法人預估，鴻海第3季開始為旺季產品出貨準備，預估營收相較上一季度將有雙位數成長，隨著9月iPhone新機正式發表，鴻海下半年營運呈現逐季走高態勢，全年單季高峰落在第四季。

除了賺錢事業營運增溫，鴻海集團虧損單位也逐漸好轉。旗下富智康近期公告今年上半年最多虧損8,500萬美元，較去年同期大幅收斂；對此，美系外資指出，鴻海致力撙節支出並縮減虧損事業規模，有助持續改善營業利益率，維持鴻海加碼評等。

此外，鴻海創辦人郭台銘持續力挺自家公司，6月加碼買進鴻海股票550張，已是連續8個月買進鴻海股票，合計買進達40,460張，累計持股達133萬7,938張。