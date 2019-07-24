親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「寄生華航」第2集？ 徐弘庭踢爆綠營前立委、議員接力主演

「脫歐戰將」當首相！英國脫歐倒數100日的賭博交接

台股高檔震盪整理 終場跌11.5點收10,935

2019-07-24 13:44經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
分享
台股今（24）日高檔震盪整理，加權指數由紅翻黑，午盤後跌幅擴大，盤面類股漲跌互見，終場跌11.5點，跌幅0.11%，收10,935.76點，成交量1,319億元，市場聚焦明日鴻海除息後的表現。

美企業財報佳，再加上美國貿易代表賴海哲預定下周前往上海與中國官員舉行新一輪貿易談判，消息面有助提高資金回流股市的意願，帶動S&P500和那斯達克指數逼近歷史高點；觀察今日亞股表現，港、陸股開盤後，漲幅持續擴大，走揚力道顯著，而日股持穩於平盤上，韓股走勢徘徊，台股則呈震盪格局。

台積電（2330）在股價站穩所有均線之上後，近兩日多為小漲小跌態勢，終場收漲0.3%；鴻海價漲量增，緩步走揚，收漲0.4%；大立光早盤一度走升逾1.7%，然漲幅收斂，收漲0.7%；台塑化來到前波低點附近，跌1.4%；金融股國泰金富邦金午盤後落在平盤下，各跌0.1%、0.2%。

其他權值股如聯電、台達電、寶成、統一、中鋼、和碩、可成等今日表現相對強勁，為撐盤要角。

盤面多以上櫃的中小型股較為活躍，而整體上市櫃來看，表現較為出眾的族群則有半導體、矽晶圓、IC封裝、工具機、PA、生技、PCB、散熱。

除此之外，智原、VHQ-KY、創意、精材、貿聯-KY等個股表現也為市場焦點。

法人表示，就近日的盤勢觀察，台股自上周回測月線有守後隨即彈升，一舉越過了7/1的前高，指數連日突破前日高點，表示短多攻勢未止，加上現有月線以下均線持續走升，且呈現多頭排列，在下檔支撐不斷墊高下，有助於指數表現，短線上仍有機會續見高點。

然而，11,000點不僅是重要的心理關卡，也是解套賣壓所在，預料將影響短多積極追價的意願，此外，隨著月底FOMC會議將至，盤勢受降息預期的影響頗為明顯，一旦風向有所轉變難免影響短線多空氛圍，建議現階段仍應居高思危，不妨逢高適度獲利調節為宜。

台股鴻海台積電國泰金台達電矽晶圓台塑化富邦金權值股財報
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

業績題材撐腰 這幾檔漲勢亮眼

2019-07-24 12:06

台股添活水 金管會放寬保險三大基金投資標的

2019-07-24 13:29

台股處高檔仍有降息題材 陳昆仁：拉回守穩偏多操作

2019-07-24 10:52

半導體法說 估樂觀Q3

2019-07-23 23:56

台股震盪 銅板股乘勢竄紅

2019-07-23 23:55

金融四利多 後市帶勁

2019-07-23 23:54

融券回補題材 夯

2019-07-23 23:54

應材新品將量產 台廠樂

2019-07-23 23:48

靜待美國利率決策 新台幣狹幅盤整

2019-07-23 19:35

台股萬一關前震盪 銅板股吸金、漲幅前十大中占八檔

2019-07-23 19:22

雙王開高收平台股收漲2.73點 三大法人賣超11.35億元

2019-07-23 15:12

銅箔基板回檔 騰輝無懼 照點紅燈

2019-07-23 14:31

旺宏、華邦電本周法說 聚焦營運展望

2019-07-23 14:31

記憶體3雄 齊刷近1年新高

2019-07-23 14:31

台股情怯 「萬一」前跳探戈

2019-07-23 14:31

買氣大增 5G概念股強彈

2019-07-23 14:31

日本瑞格生技來台掛牌 中信證券簽訂上市櫃輔導契約

2019-07-23 14:13

台股「萬一」關卡前近關情怯 終場小漲2點收10,947

2019-07-23 13:48

電子股領軍 台股上漲一度逼近11000點

2019-07-23 13:36

台積電唱旺5G需求 這幾檔7月來大漲逾三成

2019-07-23 12:55

佐登-KY盤中填息逾八成 麗豐-KY後日除息秀接棒登場

2019-07-23 12:24

緯軟衝刺中國華中市場 對今年樂觀審慎再審慎

2019-07-23 12:16

法人歸隊 IC設計信驊重回股后寶座

2019-07-23 12:09

股后再換人 信驊創波段高奪回后座

2019-07-23 12:09

記憶體市場轉熱 旺宏華邦電法說會成焦點

2019-07-23 12:08

CCL比價效應 騰輝-KY盤中漲停

2019-07-23 12:07

旺宏、華邦 今居台股成交量前二名

2019-07-23 11:48

買盤搶進 5G概念股強攻表態

2019-07-23 11:35

台股衝萬一 先看這兩檔臉色

2019-07-23 11:27

蘋果光照亮 錸寶漲停強勢填息

2019-07-23 10:09

世界先進下半年營運回升 早盤股價漲逾2%

2019-07-23 09:56

費城半導體指數漲台積電展望佳 有利台股上攻

2019-07-23 08:59

半導體、雲端 聚焦

2019-07-17 23:53

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

鴻海明除息 兩外資喊買

2019-07-23 23:54

群創只花六天 買完8萬張庫藏股

2019-07-23 16:55

金融四利多 後市帶勁

2019-07-23 23:54

台股震盪 銅板股乘勢竄紅

2019-07-23 23:55

蘋果買英特爾5G晶片部門 法人：聯發科訂單恐落空

2019-07-24 00:57

旺宏、華邦電本周法說 聚焦營運展望

2019-07-23 14:31

融券回補題材 夯

2019-07-23 23:54

記憶體3雄 齊刷近1年新高

2019-07-23 14:31

台股萬一關前震盪 銅板股吸金、漲幅前十大中占八檔

2019-07-23 19:22

中鋼明除息 法人看好填息

2019-07-23 23:48

靜待美國利率決策 新台幣狹幅盤整

2019-07-23 19:35

臻鼎、燿華、瀚宇博 填息達陣

2019-07-23 23:48

外資看好鴻海股息、股價兩頭賺 除息前波段漲幅16%

2019-07-24 10:32

聯詠評等 大小摩喊中立

2019-07-23 23:53

貿易戰受惠贏家！廣越四度上修今年營收成長目標

2019-07-23 17:00

杰力第2季獲利創新高 每股2.07元

2019-07-23 20:04

群創8萬張庫藏股 一周執行完畢

2019-07-23 17:21

智原第2季獲利減逾4成 第3季營收估增逾27％

2019-07-23 16:17

凌陽攻車用 打入歐日鏈

2019-07-23 23:50

M31 今年拚賺一股本

2019-07-23 23:47

應材新品將量產 台廠樂

2019-07-23 23:48

半導體法說 估樂觀Q3

2019-07-23 23:56

嘉聯益 除息行情俏

2019-07-23 14:31

銅箔基板回檔 騰輝無懼 照點紅燈

2019-07-23 14:31

建準、動力 出貨將放量

2019-07-23 23:48

玩具反斗城將回歸 凌通利多

2019-07-23 23:49

漲停股錸寶 24日起得融資券

2019-07-23 16:52

台積電展望佳 昇陽半再生晶圓出貨看俏

2019-07-24 09:30

大成鋼、新光鋼 認購靚

2019-07-23 23:59

三貝德子公司 下季公發

2019-07-23 23:51

業績題材撐腰 這幾檔漲勢亮眼

2019-07-24 12:06

博晟新醫材 將申請上市

2019-07-23 23:50

台表科、玉晶光 四檔放閃

2019-07-23 23:59

台船接新單 營運火熱

2019-07-23 23:50

穩懋受惠5G商機 美系外資目標價上看300元

2019-07-24 12:02

力成 Q2每股賺1.42元

2019-07-23 23:49

乙盛 全年EPS挑戰3元

2019-07-23 23:48

雙王開高收平台股收漲2.73點 三大法人賣超11.35億元

2019-07-23 15:12

富邦媒上半年EPS 5.05元

2019-07-23 23:51

漢來拓「食」力 推新品牌

2019-07-23 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top