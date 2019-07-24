台股高檔震盪整理 終場跌11.5點收10,935

2019-07-24 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股今（24）日高檔震盪整理，加權指數由紅翻黑，午盤後跌幅擴大，盤面類股漲跌互見，終場跌11.5點，跌幅0.11%，收10,935.76點，成交量1,319億元，市場聚焦明日鴻海除息後的表現。

美企業財報佳，再加上美國貿易代表賴海哲預定下周前往上海與中國官員舉行新一輪貿易談判，消息面有助提高資金回流股市的意願，帶動S&P500和那斯達克指數逼近歷史高點；觀察今日亞股表現，港、陸股開盤後，漲幅持續擴大，走揚力道顯著，而日股持穩於平盤上，韓股走勢徘徊，台股則呈震盪格局。

台積電（2330）在股價站穩所有均線之上後，近兩日多為小漲小跌態勢，終場收漲0.3%；鴻海價漲量增，緩步走揚，收漲0.4%；大立光早盤一度走升逾1.7%，然漲幅收斂，收漲0.7%；台塑化來到前波低點附近，跌1.4%；金融股國泰金、富邦金午盤後落在平盤下，各跌0.1%、0.2%。

其他權值股如聯電、台達電、寶成、統一、中鋼、和碩、可成等今日表現相對強勁，為撐盤要角。

盤面多以上櫃的中小型股較為活躍，而整體上市櫃來看，表現較為出眾的族群則有半導體、矽晶圓、IC封裝、工具機、PA、生技、PCB、散熱。

除此之外，智原、VHQ-KY、創意、精材、貿聯-KY等個股表現也為市場焦點。

法人表示，就近日的盤勢觀察，台股自上周回測月線有守後隨即彈升，一舉越過了7/1的前高，指數連日突破前日高點，表示短多攻勢未止，加上現有月線以下均線持續走升，且呈現多頭排列，在下檔支撐不斷墊高下，有助於指數表現，短線上仍有機會續見高點。

然而，11,000點不僅是重要的心理關卡，也是解套賣壓所在，預料將影響短多積極追價的意願，此外，隨著月底FOMC會議將至，盤勢受降息預期的影響頗為明顯，一旦風向有所轉變難免影響短線多空氛圍，建議現階段仍應居高思危，不妨逢高適度獲利調節為宜。