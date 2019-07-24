台股添活水 金管會放寬保險三大基金投資標的

2019-07-24 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。 本報系資料庫 分享 facebook 金管會今天發布新聞稿表示，近期內將預告修正金管會主管的保險安定基金等三大財團法人辦法，重點包括放寬資金運用項目，部分增訂可投資台股基金及ETF，並訂定相關限額。

金管會近期內將預告修正保險安定基金、地震保險基金及汽車交通事故特別補償基金三大財團法人基金辦法，重點包括修正資金運用項目及限額等相關規定，以提高基金資金運用效率。

在保險安定基金方面，增訂可投資購買公開發行的有擔保公司債、國內投信發行的固定收益型受益憑證。

以及國內成分證券的股票型投信基金、國內成分證券的指數股票型證券投資信託基金，或經評等機構評定為相當等級以上的公司發行的無擔保公司債；其投資總額度不得超過安定基金淨值20%。

住宅地震保險基金部分，則增訂可投資一定信評以上公司發行的無擔保公司債；所有公司債的投資總額，不得超過基金資金總額30%。

以及購買國內投信在國內募集發行以新台幣計價的投資等級債券型基金，其投資總額不得超過基金資金總額5%。

投資國內成分證券的指數股票型基金，其投資總額不得超過基金資金總額千分之五。

汽車交通事故特別補償基金原本資金運用範圍較廣，包括可投資上市櫃股票、債券型基金、ETF等，這次則增訂限額，並增列可投資國內成分證券的股票型投信基金。

金管會表示，除了資金運用項目外，其他修正重點，住宅地震保險基金及汽車交通事故特別補償基金部分。