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第二家外資喊3字頭 美銀升穩懋目標價至300元

2019-07-24 12:26經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

華為禁令有望加速解除，繼里昂證券上周調升穩懋（3105）目標價至300元後，最新美銀證券也把穩懋升上300元，滙豐升上227元，激勵穩懋今（24）日持續走強，盤中漲幅擴大到4%，一度抵274.5元逾一年新高價。

美銀目前對穩懋重申「買進」，目標價220元上調到300元，滙豐重申「持有」，目標價180元提高到227元。

美銀證券科技產業分析師程翔指出，先前美銀發布的PA市場預測報告，便預期PA需求不斷增長，在大陸半導體製造有更大的「去美化」需求，穩懋PA製造的領先地位更受重視，無疑受惠最大。

程翔表示，未來三到五年，大陸手機OEM營收可望擴張到4億美元，加上5G基地台、Wifi與基礎建設，穩懋受益於PA晶圓市場成長，至2023年有望繳出高達15%的複合成長率，營收挑戰16億美元。

美銀最新將穩懋今、明、後年每股純益（EPS）調高15~26%，分為7.53元、12元、14.4元；並看好穩懋將釋出的第3季展望，大幅優於預期。

程翔指出，他預期穩懋第3季營收會比第2季增加21%，高於市場預測的16%，另外預測穩懋產能利用率將提高到100%，毛利率擴張近四成。

看多理由包括一、博通爭取到更多iPhone訂單；二、穩懋亞洲客戶增加；三、VCSEL需求季節性提升。

程翔並補充，近期有望刺激穩懋上漲的三股動能，除了季展望優於預期，華為訂單恢復及市場上修財測，也可能進一步提振買氣。

滙豐證券科技產業分析師洪希民則基於三理由調升穩懋財測，一是華為尋求PA替代廠，二是高通RF 360在明年爆發的潛在效益，三是臉部ToF加速滲透提升VCSEL需求，上修穩懋今、明、後年獲利複合成長率至25%。

不過，洪希民也提到，穩懋評價已被快速拉高，幾乎充分反映未來的成長性，因此評級重申「持有」，強調審慎看待穩懋。

穩懋董事長陳進財。報系資料照
穩懋董事長陳進財。報系資料照
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