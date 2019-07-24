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亞泥礦權展延受阻 除息首日貼息走弱

2019-07-24 12:24經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

亞泥（1102）今（24）日進行除息交易，開盤除息參考價44元，不過，除息首日走勢低迷，呈現貼息表現，盤中來到42.9元，跌幅2.5%。法人表示，亞泥受花蓮太魯閣採礦權展延受阻的利空衝擊，股價自事件以來即表現低迷，市場仍在觀望後續發展。受到亞泥除息首日表現低落影響，水泥股今日盤中普遍下跌，水泥類股指數盤中來到160.93點，跌幅3.3%。

亞泥因經濟部前年准許亞泥在花蓮太魯閣採礦權展限20年，但當地居民提出行政訴訟，台北高等行政法院日前判決，撤銷訴願決定及原處分。亞泥表示，將依法上訴，公司雖強調訴願期間不影響營運，但判決結果出爐以來，亞泥股價持續受到影響。

法人表示，亞泥為台灣第二大水泥廠商，中國第十大水泥廠，主要營運地區為中國大陸與台灣。

其中，台灣地區年產能達500萬公噸，以內銷為主，約占60-70%，子公司亞泥中國年產能則達3,300萬噸，即便亞泥目前產能與獲利貢獻皆是以中國廠區為主，但台灣市場大環境供過於求、競爭激烈，營運較艱困，如今又有花蓮礦權展延爭議，增添不確定因素。

不過，就水泥產業今年中國市場展望，市場看法多為樂觀。亞泥在香港上市的亞泥（中國）最近也公告，在平均售價提升下，上半年稅前盈餘成長幅度預估50%到60%。

法人表示，預估中國7、8月的水泥價格將受雨季影響而持續下跌，然而，當地政府持續實施的夏季錯峰生產政策將可支撐報價，預計9月後的需求旺季加上雨季結束後可使價格再度上漲，因此基本面持續維持好轉。

亞泥除息
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