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盟立、晶彩科領軍 面板設備類股秀彈力

2019-07-24 12:16經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

台系面板設備廠盟立（2464）及晶彩科，日前在低檔整理，今（24）日雙雙上演反彈戲碼，帶量走揚；盟立成交量放大，午盤前突破千張，盤中最高一度漲至46.05元，收復10日線，重返填息軌道；晶彩科近期獲外資連買，收復短期均線5日線及10日線。易發（6425）亦受櫃買指數開紅激勵，大漲逾5%。

盟立今年累計上半年營收67.89億元，較去年衰退2.47%，不過創下歷年同期次高。面板自動化設備為其主要營收來源，在手訂單估計超過百億元，雖今年中國新廠投資減少，台系面板廠投資保守，盟立董事長孫弘對今年仍保持審慎樂觀態度，已積極尋找新市場、新產業，目標營運及獲利，皆較去年全年成長。

盟立表示，將掌握高階製程產能擴增的智慧自動化設備需求，在智能自動化領域，擔任領導地位，將靈活調整組織，建立創新及具優勢競爭力的商業模式，同時以「整體方案行銷」模式，擴大業績及市占率。

展望今年，由於中國對面板及IC設備需求仍在，各國政府積極推動工業4.0，設備投資計畫增加，加上國內對自動化設備需求增，產業未來成長可期。

晶彩科今年上半年受惠客戶拉貨，表現亮眼，累計上半年營收13.56億元，年增達118%；不過5月和6月，營收大衰退，6月營收更跌破億元關卡，僅約8,432萬元，年減25.03%。

晶彩科業績大減，引起市場關注，7月11日後股價不斷下修，近期外資回頭買進，支撐股價逐步回溫；截至昨天，外資連四買，對晶彩科持股比例拉抬至1.68%，為近三個月高點。

盟立營收
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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