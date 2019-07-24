業績題材撐腰 這幾檔漲勢亮眼

2019-07-24 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股朝萬一大關前進中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股朝萬一大關前進，但今（24）日仍是開高震盪走低的表現，主要是看權值股台積電的臉色，不過，具有業績題材撐腰的個股，則成為盤面上的新亮點；智原（3035）第3季營運包括NRE（委託設計）、量產營收可望挑戰雙創歷史新高，激勵股價開高走高攻上漲停60.7元鎖死；力成、創意下半年展望看好，股價同步大漲。

智原第2季合併營收12.2億元，季增10.7%，年增10.1%，合併毛利率54.7%，歸屬於母公司業主淨利0.56億元，每股純益0.22元，累計上半年每股純益0.61元。

展望第3季，受惠於NRE、量產營收可望創高，預計營收季增將超過去年同期，約季增超過27%，下半年較上半年的成長幅度也將可望超過去年的28%，下半年營運展望樂觀。

業績題材激勵智原今日股價強漲，早盤以55.9元開高後一路衝上漲停60.7元，盤中漲停追價買單9,508張，股價創下去年9月以來的波段新高價。

同樣具業績題材推升股價強漲的還有力成，第2季合併營收150.08億元，季增4.5％，年減12.4％，毛利率17.2％，稅後純益11.03億元，季增4.8％，年減34.3％，每股純益1.42元，為近四年同期低點。

累計力成上半年合併營收295.12億元，年減10.9％，毛利率16.7％，營業利益率10.6％，稅後純益21.56億元，年減27.4％，每股純益2.78元；第3季訂單回溫，下半年表現將較上半年優；今日股價以83元開高，早盤一度拉升至87.4元，漲幅8.84％，創去年9月初以來波段新高。

創意第2季合併營收24.26億元，季減5.2％，累計上半年合併營收49.87億元，年減16.7％，預計8月2日舉辦法說會，市場關注有關下半年的展望；創意上半年表現預估是今年營運谷底，法人表示，隨著客戶端庫存去化，加上市場傳出比特大陸也向創意要產能，看好下半年營運可望回溫。

德州儀器（Texas Instruments）財報包括營收、獲利表現都優於華爾街預期，全球對半導體晶片產業前景轉為樂觀預期，推升德儀周二盤後股價大漲，也帶動創意今日的漲勢，早盤以250元開高後走高至271元，盤中漲幅7.83%。