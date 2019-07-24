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新美齊分割綠能、汽車、光電 凱銳投控2021年初上市櫃

2019-07-24 11:35經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

圖為大同集團第三代新美齊董事長林傳捷。 聯合報系資料照片／記者陳美玲攝影
圖為大同集團第三代新美齊董事長林傳捷。 聯合報系資料照片／記者陳美玲攝影
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新美齊（2442）董事長林傳捷表示，預計2020年底與旗下控有綠能、汽車、光電的凱銳投控提出分割，凱銳預計在2021年初完成上市櫃，而未來新美齊將聚焦在建設、酒店式公寓和物業三大事業體。

此外，集團近期將成立仲介部門，以跨平台方式統合建物、物業管理、酒店式公寓和仲介等多元化需求，提供租賃、買售、專業代管等服務。

新美齊董事長林傳捷選地眼光精準，於實際銷售上也不斷繳出好成績。除「PARK 259」去年已順利完工交屋，天母案則被美國在台協會相中，整棟出售給AIT。而三重區的「新美齊匯」也已完銷交屋。新美齊位於信義區的代表作「Jade12」於6月拿下擁有「建築界奧斯卡」之稱的英國國際地產大獎（International Property Awards, IPA），奪下2019~2020年IPA 亞太地區高層建築開發商類五星獎。

另一方面，集團積極發展中的月租型高端酒店式公寓事業體，以「PARK 259」為首座營運據點，單坪租金高達4,141元，刷新酒店式公寓價格新高。

由於鄰近東門站、大安森林公園，和外籍高階主管、觀光客喜愛的永康商圈，因此營運以來平均都有九成以上、接近滿租的高出租率，現有租客約五成為外籍人士，其中，日本派駐來台工作的高階主管占了兩成比例。

新美齊表示，由於營運成績超乎預期，目前也正積極物色新據點，以購入現有酒店型公寓方式，加快布局腳步。目前洽談中已大致抵定的，就有位在鄰近松山機場站的整棟新據點。

新美齊物業管理為集團旗下另一事業體，近期將開出40K起薪、只要剛畢業「白紙」新鮮人的「人才革命」，打算從頭培養人才，改變現有物業產業「先接到案子才找人」的做法。

新美齊表示，目前同業找人，絕大多數是由同一批輾轉流動於各物業公司的「人才池」中找尋，素質良莠不齊，因此將從根本改變產業結構。

松山機場大安森林公園
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