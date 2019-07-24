台股處高檔仍有降息題材 陳昆仁：拉回守穩偏多操作

2019-07-24 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



還原現金股息影響的大盤加權指數，在7月15日刷新5月3日美中貿易戰爆發以來的高點，並正式在7月22日登上2萬點的歷史新高點。鎰海操盤學院執行長陳昆仁表示，拉回守穩月線偏多操作，仍是近期的絕佳策略，選擇權操作上，投資人可採買進10,600賣權、賣出10,800賣權的賣權多頭價差策略因應。

7月底美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開利率決策會議，由利率期貨觀察，降息的機率已是市場共識的100%；回顧歷史曾採類似的預防性降息是在1995~1996年，即前聯準會主席葛林斯班所稱的非理性榮景時期，當時的美股也是以大漲來回應。

陳昆仁表示，在各面向皆偏多思考的背景上，面對指數在相對高點區，操作策略上，仍可維持拉回守穩偏多操作的策略以對。

近期在漲一天、回三天的驚驚漲格局下，市場或許有所謂逃命波的雜音出現，陳昆仁表示，但回歸標準的技術分析角度切入，只要指數在攻擊時能再創新高，拉回皆能量縮守穩，未見反轉訊號之前，即是多頭走勢無疑。

從數據面來看，選擇權未平倉P／C ratio在上周結算後已連三日攀高到1.28水準，市場視為壓力區的買權最大未平倉量履約價10,900點也遭到突破，為指數帶來一波強勢的軋空力道。

美股走勢，道瓊、那斯達克、S&P 500等指數都在日前創下歷史新高，漲幅相對落後的費城半導體指數，也在台積電（2330）法說會看好下半年半導體產業前景，和高盛一改原先保守態度，也對全球記憶體晶片股展望轉為樂觀看法帶動下，重啟一波由科技股領軍的漲幅，23日費半指數大漲1.23%，距離歷史新高僅不到1%之遙。