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台積電展望佳 昇陽半再生晶圓出貨看俏

2019-07-24 09:30經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

昇陽半董事長楊敏聰。圖／聯合報系資料照片
昇陽半董事長楊敏聰。圖／聯合報系資料照片
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台積電供應鏈成員昇陽半（8028）受惠於5G、物聯網需求，下半年半導體產業復甦，帶動再生晶圓需求攀升，近期股價走強頻創新高，均線呈現多頭排列，今（24）日早盤股價一度來到68.8元，漲幅4.2%。

台積電法說會對於下半年展望樂觀，產能利用率大幅攀升，帶動昇陽半再生晶圓出貨量增，昇陽半目前12吋再生晶圓產能約21萬片，營收比重約佔40%至45%，台積電為該公司主要客戶，占昇陽半營收約45%至47%。

昇陽半再生晶圓市占率達到40%至50%，今年擴產後可望成為國內最大再生晶圓供應商。

台積電晶圓
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