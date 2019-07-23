漲停股錸寶 24日起得融資券

2019-07-23 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



錸寶科技執行長王鼎章。 記者李珣瑛／攝影 分享 facebook 錸寶（8104）傳出打入蘋果鏈，本周兩個交易日連拉漲停，證交所統計，到今（23）日為止，錸寶掛牌也滿六個月，將依規定於明天起開放融資融券交易。

證交所指出，此次依「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，確認錸寶於今年1月17日掛牌迄今，已屆滿六個月，同時符合前開標準規定，因此公告自7月24日起，開放錸寶從事信用交易。

錸寶今天延續22日大漲氣勢，開盤就漲停，終場收61.8元，漲停價掛單有561張。