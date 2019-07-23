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日本瑞格生技來台掛牌 中信證券簽訂上市櫃輔導契約

2019-07-23 14:13經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

中國信託綜合證券（簡稱「中信證券」）昨（22）日與日本新藥開發公司瑞格國際生技股份有限公司（REGiMMUNE，簡稱「瑞格生技」）簽訂上市櫃輔導契約，預計2021年掛牌，開啟日本生技產業邁向台灣資本市場之路，亦為中國信託證券今年3月與日本長照事業善友控股股份有限公司簽約後，第二件日本企業來台上市案。

瑞格生技成立於2006年，為日本知名研究機構理化學研究所（RIKEN）技術移轉成立，創辦人石井保之博士及美日團隊具豐富新藥研發經驗，於美國矽谷進行後續研發，去年將技術轉至台灣。

瑞格生技多年來針對人類免疫系統疾病，致力開發調控型T細胞，並利用獨家創新技術平台reVax，在移植物對抗宿主疾病（Graft-versus-host disease，GvHD）的治療上取得顯著成效，現已獲美國食品藥品監督管理局核准進入臨床二期試驗，第一型糖尿病及炎症性腸病藥物亦將進入臨床試驗審查階段。

近年瑞格生技針對惡性腫瘤開發創新免疫療法，以調控型T細胞做為新一代惡性腫瘤標靶治療，並引入蛋白工程及抗體工程的最新技術，透過前瞻性的新藥開發策略，將標靶設定在調控型T細胞的腫瘤免疫調節點，務求精準高效，進而確立瑞格生技的產品組合，未來營運成長可期。

台灣生技醫療產業於資本市場蓬勃發展，據證券櫃檯買賣中心統計，上櫃生技公司自2009年至今總市值已成長超過16倍，資金與人才充足，瑞格生技因此將公司重心逐步轉移至台灣，期望能藉由台灣資本市場成長茁壯，布局全球研發授權，更計畫增加與台灣生技公司的合作，台日聯手為區域內的生技產業共創雙贏。

中信證券深耕日本市場，與當地投資業界建立良好關係，本次即藉由大和證券集團旗下大和投資協助，成功爭取日本企業來台掛牌，展現中國信託長期經營日本市場之實力，亦是中信證券成功主辦美國、越南、泰國、中國大陸、新加坡及馬來西亞等當地知名企業來台上市櫃後，國際化版圖再下一城。

未來中信證券將持續拓展海外業務，輔導更多具成長潛力的公司加入資本市場，為客戶提供最佳金融服務。

生技產業資本市場
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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