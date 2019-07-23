台股「萬一」關卡前近關情怯 終場小漲2點收10,947

2019-07-23 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美股四大指數收漲，其中費半上漲近2%，帶動電子股今（23）日成為多頭先鋒，在三王台積電（2330）、鴻海與大立光的帶動下，台股今日以高點開出，盤中並一度攻至10,994點，惟指數「萬一」近關情怯，加上盤中台積電翻黑小跌，使得指數收斂漲勢並一度翻黑，其後轉趨為小漲震盪格局，終場以10,947.26點作收，小漲2.73點、漲幅0.02%，成交量1,263.24億元。

美股開低走高，由於市場樂觀看待超級財報周起跑，預估科技巨頭財報將優於預期，帶動蘋果（Apple）、亞馬遜、臉書等科技股大漲，半導體類股亦在應用材料上漲6.1%，推升費半指數上漲近2%，終場四大指數全數收漲。

觀察亞洲主要股市表現多呈現紅盤格局，其中以日股開高走高近1%表現最為強勢，韓股盤中走揚近0.5%，而台股、陸股及港股表現較為震盪，盤中僅小漲。

觀察盤中台灣50成分股表現，電子族群今日為多頭先鋒，台積電以小高點開出後在平盤上下震盪，鴻海則開高小漲0.2%，大立光開高走揚逾1%，南亞科走揚逾3%，研華走揚逾2%，日月光投控、聯發科、可成、光寶科、皆有逾1%的漲幅。

金融族群方面，兆豐金走揚逾0.6%表現最為強勢，其餘如富邦金、玉山金、第一金呈現小漲；傳產族群部分，則以豐泰走揚逾3%表現最為亮眼。

其餘盤面焦點族群部分，5G及散熱相關族群等表現依然活絡，包括奇鋐走揚逾6％，瀚宇博走揚逾4%，智易、華星光、波若威與聯鈞皆有逾3%的漲幅，聯亞、雙鴻、聯一光也走揚逾2%；工具機族群的直得、上銀也有2~3%不等間的漲幅等等。

法人指出，台積電上周法說正向，加上外資陸續買超回補下，今日盤中高點266.5元為除息後及今年以來新高，還原息值後更創歷史新高價，將有望帶動下半年電子業旺季行情啟動；此外，美國進入財報公布可望優於預期，加上台股目前技術線型多頭排列，向上挑戰11,000點指日可待，建議持續偏多操作。