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台積電唱旺5G需求 這幾檔7月來大漲逾三成

2019-07-23 12:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）看好下半年5G需求升溫，不僅推升自身股價朝新高邁進，更帶動相關供應鏈及5G概念股的漲勢，統計7月以來（截至7月22日）股價上漲逾三成的個股有29家，其中漲幅最高首推精元，大漲逾七成，台積電供應鏈的昇陽半(8028)漲幅逾5成，股價創掛牌新高、半導體設備廠家登漲幅逾4成、另外，超眾、穩懋漲勢也強。

根據統計，7月來漲幅超過三成的公司包括：精元、凱碩、昇陽半、家登、興采、九晹、吉祥全、立積、統新。欣巴巴、超眾、緯軟、精材、科嘉-KY、建錩、網家、訊聯、笙科、佰研、大田、康樂-KY、百徽、地心引力、茂林-KY、旺宏、穩懋、揚智、濱川、易飛網。

台積電法說會釋利多，看好下半年5G將帶動包括AI、物聯網等的需求，看法轉為樂觀也為半導體產業、5G等打下強心針，隨著台積電產能的建置，半導體設備廠也同樣受惠；台積電看旺下半年，產能利用率將增加，昇陽半為台積電再生晶圓供應商，在需求增溫下，吸引買盤持續進駐，股價續飆新高。

昇陽近月來股價漲幅超過五成，今日以66.9元開高，盤中一度拉升至70.2元，續創掛牌後歷史新高；台積電今年資本支出上調至超過110億美元，且加速建置5奈米製程，法人看好家登的訂單成長動能；統計7月來家登股價漲幅逾四成，今日以59元開高，不過盤中翻黑小跌。

5G題材熱，砷化鎵大廠穩懋搶進5G商機，法人看好下半年營運，7月來股價漲幅逾三成，今日以265元開高，但隨著大盤漲勢收斂，盤中小翻黑；散熱模組大廠超眾近期股價強勢，統計7月以來股價漲幅逾四成，今日以238元小跌開出，盤中一度翻紅；精材7月來股價上漲逾四成，股價創高後今日開高後翻黑。

台積電5G家登
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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