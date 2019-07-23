佐登-KY盤中填息逾八成 麗豐-KY後日除息秀接棒登場

2019-07-23 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



醫美股近日陸續進行除權息交易。佐登-KY（4190）今（23）日進行除息交易，除息參考價為111.5元，盤中股價來到115.5元，首日盤中填息幅度近九成，表現亮眼；麗豐-KY（4137）則預計要在後日除息，每股預計發放現金股利12元，不過，近日股價呈現狹幅震盪，走勢溫吞。

佐登-KY拼多角化經營，包括將持續開出「佐登微爾醫美中心」，並有意進軍保健食品業，將針對40~60歲的女性客層推出相關保健食品。

佐登-KY表示，第3家佐登微爾醫美中心本月於武漢開幕，預計年底前完成開設6家的目標。旗下醫美中心主要結合日本及美國技術，獨創8點提拉緊緻微整形，已逐漸打響名號。

麗豐-KY今年上半年營運表現不俗，公司表示，下半年將積極擴張美容連鎖加盟通路的市場版圖，以達到今年展店淨增加400至500家的目標，另外在台灣、香港及東南亞等市場的業務拓展，亦將持續耕耘及插旗。

麗豐-KY表示，公司近期推出全新身體系列產品圖朵拉Trotula蘊悅系列，此為聯合法國高端護膚實驗室歷經多年研發萃取多種植物精油成分等的護膚保養品，增添產品完整度。

另外，醫美通路及服務項目皆有進展，目前於上海及南京等地區醫美診所及全科診所將陸續開幕，除了提供消費者一般的醫美服務項目外，更增加針對改善亞健康、抗衰老等的高端項目。

旗下克麗緹娜美容連鎖通路進駐中國市場已長達21年，已連續四年與上海的兩大國際影視盛事合作，品牌形象持續提升。