緯軟衝刺中國華中市場 對今年樂觀審慎再審慎

2019-07-23 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



資訊委外服務大廠緯軟（4953）強攻大中華區市場，營運總部將從北京移至武漢，全力衝刺華中地區市場，法人預估，在IT服務委外趨勢持續下，市場整體需求仍大，持續看好緯軟今明年營運強勁成長。

緯軟武漢大陸總部於今年6月正式啟用，未來中國據點將從北京搬遷至武漢，主要考量武漢地區交通發達，且當地大專院校人才庫豐富，有利中國市場招募員工，衝刺華中地區業務。

緯軟目前營運遍佈美國、東北亞、中國及大中華地區，而中國佔全球營收比重最高，華中又是其中的核心，目前佔緯軟中國營收比重達44%。

近年，緯軟聚焦大中華市場，尤以中國表現最為突出。公司除了台灣和大陸之外，在印度也有發展，當地團隊人數約100~200人，看好市場潛力很大，未來還會看到在更多地區開發。

展望今年營運，法人預估，在IT服務委外趨勢持續下，市場整體需求仍大，為了因應增加的業務，緯軟將持續人力擴編策略，目前全球已超過6,200人，在長期展望樂觀，預估今明年營收仍能維持強勁成長態勢。

展望今年，緯軟董事長兼執行長蕭清志定調為健康成長年，在組織上進行調整，並聘僱多位財務夥伴，7月將台北辦公室搬到汐止，以慶祝緯軟快速成長。

在策略上，緯軟持續深耕台灣、大陸、日本、美國，並更加強調以「客戶」為核心的大客戶經營策略，同時因應發展目標，依功能別成立營運支援、創新研發暨開發、員工共享服務三大中心，做好基本功，將有助於緯軟健康成長。

蕭清志表示，在美中貿易衝突下，先前他對今年看法是樂觀審慎，現在看法則是「樂觀審慎再審慎」；目前看起來成長動能依舊在，但是大環境仍需要留意。