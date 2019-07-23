法人歸隊 IC設計信驊重回股后寶座

2019-07-23 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



台股股后寶座更迭，IC設計信驊（5274）擠下矽力-KY重新奪回股后寶座，在看好下半年三大產品線同步成長，搭上英特爾及超微新伺服器平台商機，近日三大法人歸隊，推升股價一度來到700元大關，漲幅7.19%。

信驊上半年受到美中貿易戰影響，客戶拉貨意願謹慎，導致信驊遠端伺服器控制晶片（BMC）出貨量下滑，上半年合併營收10.74億元，較去年同期小幅衰退1.1%，法人指出，由於信驊在遠端伺服器控制晶片市占率高，且BMC價格對整組伺服器來說比重小，價格不至於出現降價的壓力，第二季毛利率表現可望維持。

展望下半年，信驊三大產品線遠端伺服器控制晶片、360度影像處理晶片及影音延伸晶片可望同步成長，法人表示，全球伺服器BMC的供貨比重在平台轉換時即已確定，下半年因英特爾的伺服器平台僅推出Purley平台的小改版，預期對BMC需求穩定成長，直至明年新一代Whitley平台推出後，可望有新一波需求商機。

360度影像處理晶片已獲客戶採用，雙鏡頭及四鏡頭分別切入監控及視訊會議，目前小量出貨，預估明年第一季開始放量，未來360度影像處理晶片可望接續BMC成為信驊營運主力之一，營收比重可望超越BMC產品。