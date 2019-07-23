記憶體市場轉熱 旺宏華邦電法說會成焦點

2019-07-23 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體市況出現快速回溫，不過，先前市場外資法人並不看好本波記憶體的價格及需求能就此一路向上揚升，惟近日不論是記憶體價格還是美光股價都出現令市場意外表現，本周25日及26日分別是旺宏（2337）及華邦電（2344）法說會，預料二大廠目前接單情況及對後市供需的觀察將是市場關注重點。

先前部分外資法人認為，記憶體先前開始出現反轉，可能僅是曇花一現，主要由於目前全球記憶體供給仍大於需求，且全球前三大記憶體廠手上仍有不少庫存，不過，隨著近二周市況持續向正面發展，外資法人也逐漸調整對後市的預期。

外資法人表示，記憶體業者去化過剩庫存的速度，目前來看已快過先前估計，特別是NAND flash，因此，外資機構現在對全球記憶體商的股價，看法較為正面，並認為若NAND需求在本季觸底，將有助DRAM市場情緒，兩者之間向來有歷史連動性。

再以法人動向來看，7月以來外資已買超旺宏逾13萬、投信也賣超逾3.7萬張；同時間外資也買超南亞科逾8萬張、投信買超逾1.6萬張；在華邦電方面，外資7月以來買超6.9萬張、投信買超1.8萬張。

在法人7月以來均已強大布局之下，本周四、五將陸續登場的旺宏及華邦電法說會，可以預期將是市場關注的焦點，預料目前廠商在接單上是否確實感受到日韓貿易爭端而增加，訂單能見度相對先前的變化及對今年旺季出貨預期，都將是本波記憶體市況能走多久的關鍵。