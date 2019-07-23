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CCL比價效應 騰輝-KY盤中漲停

2019-07-23 12:07經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

銅箔基板（CCL）比價效應發酵，繼昨（22）日聯茂（6213）登上CCL族群股王後，今（23）日騰輝-KY（6672）盤中攻上漲停板，相比CCL三雄全面回檔，騰輝股價表現一枝獨秀。

受惠電子股近期強勢，CCL族群趁勢上攻，昨日CCL三雄聯茂、台光電（2383）、台燿（6274）全線上攻，聯茂收漲停攻上129.5元，股價創下歷史新高，擠下台光電登上CCL股王寶座。

惟在昨日激情之後，今日CCL全面回檔，盤中股價紛紛下挫，惟騰輝一枝獨秀，今日上演比價效應，不僅延續昨日漲勢，且盤中一度登上漲停板、攻上88元，帶動股價連續四天上漲。

展望2019年，騰輝持樂觀審慎看法，主要原因在於今年車用散熱鋁基板（IMS）預估將會有多款新產品進入量產，高階國防航太產品出貨量亦將保持穩健成長，公司今年在5G相關應用的高頻高速傳輸板材市場可望有明顯的成長，為公司營收獲利再添成長動能。

騰輝專注各種高頻高速材料研發多年，已經開發出全系利超過10種可滿足5G各種未來應用的產品，其中支援5G傳輸的筆電用CCL下半年可望開始進入試量產階段，高階基地台、天線等產品使用的高頻低損耗板材已進入客戶中端認證中，5G相關產品將成為公司另一主要成長動能。

騰輝為專業的銅箔基板、散熱鋁基板及其他特殊材質基板供應商，主攻車載散熱、航太、軍工 與軟硬結合板等高階利基型應用市場。設廠遍及蘇州、江陰、深圳及台灣桃園平鎮，更加以佈建海外銷售網深入香港、英國、美國及德國等地。公司自成立以來，在產品結構上不斷調整，以達成高品質、高良率、高毛利且客製化、差異化之產品產出，公司過去2年毛利率均維持在25％以上。

5G台光電航太
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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