旺宏、華邦 今居台股成交量前二名

2019-07-23 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



近期在日韓貿易爭端推動下游拉貨之後，記憶體市況由冷轉熱，也讓原本觀望的外資法人陸續出現對後市偏正面的看法，近日全球重要的記憶體指標股美光，股價飆上近11個月新高後，激勵台股三大記憶體股南亞科（2408）、旺宏及華邦電今（23）日股價同步創下波段新高，且旺宏及華邦成交量更高居台股前二名。

近一個月以來，記憶體報價出現急漲，主要由於日韓的貿易爭端，引發市場預期，未來在記憶體的供給上可能受到影響，因此，下游大廠提前出現布局備貨，此動作也推升近期的記憶體報價出現急漲。

先前多家外資法人機構認為，在記憶體供給仍大於需求，再加上全球前三大記憶體大廠手上庫存水位仍高之下，並不看好本波記憶體價格及需求回溫的態勢仍持續下去，惟近日在外資看保守中，不僅記憶體價格持續上漲，美光股價也22日漲3.67%收47.19美元，創2018年9月5日以來收盤新高，並為連續第四日收漲，今年至今大漲48.72%。

美光股價大漲激勵台股三大記憶體股，包括南亞科、旺宏及華邦電，今日盤中股價也同步創下波段新高，盤中三檔個股的股價漲幅一度來到3~4%，其中，南亞科盤中高點來到72.5元，是去年8月以來股價新高。

另外，旺宏今日盤中股價高點來到31.7元，是去年9月以來新高；而華邦電今日股價高點在17.8元，同樣也是去年8月以來股價新高。

值得留意的是，以成交量來看，今日旺宏及華邦電更分別居台股成交量排行前二名，其中，旺宏及華邦電至午盤為止，成交量分別超過8萬及5萬張，顯示在記憶體市況出現反轉之下，市場資金強力追逐回補。

在股價技術面上，價量具揚之下，後市仍將是台股本波多頭的觀察重點。