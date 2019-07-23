親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

旺宏、華邦 今居台股成交量前二名

2019-07-23 11:48經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

近期在日韓貿易爭端推動下游拉貨之後，記憶體市況由冷轉熱，也讓原本觀望的外資法人陸續出現對後市偏正面的看法，近日全球重要的記憶體指標股美光，股價飆上近11個月新高後，激勵台股三大記憶體股南亞科（2408）、旺宏及華邦電今（23）日股價同步創下波段新高，且旺宏及華邦成交量更高居台股前二名。

近一個月以來，記憶體報價出現急漲，主要由於日韓的貿易爭端，引發市場預期，未來在記憶體的供給上可能受到影響，因此，下游大廠提前出現布局備貨，此動作也推升近期的記憶體報價出現急漲。

先前多家外資法人機構認為，在記憶體供給仍大於需求，再加上全球前三大記憶體大廠手上庫存水位仍高之下，並不看好本波記憶體價格及需求回溫的態勢仍持續下去，惟近日在外資看保守中，不僅記憶體價格持續上漲，美光股價也22日漲3.67%收47.19美元，創2018年9月5日以來收盤新高，並為連續第四日收漲，今年至今大漲48.72%。

美光股價大漲激勵台股三大記憶體股，包括南亞科、旺宏及華邦電，今日盤中股價也同步創下波段新高，盤中三檔個股的股價漲幅一度來到3~4%，其中，南亞科盤中高點來到72.5元，是去年8月以來股價新高。

另外，旺宏今日盤中股價高點來到31.7元，是去年9月以來新高；而華邦電今日股價高點在17.8元，同樣也是去年8月以來股價新高。

值得留意的是，以成交量來看，今日旺宏及華邦電更分別居台股成交量排行前二名，其中，旺宏及華邦電至午盤為止，成交量分別超過8萬及5萬張，顯示在記憶體市況出現反轉之下，市場資金強力追逐回補。

在股價技術面上，價量具揚之下，後市仍將是台股本波多頭的觀察重點。

記憶體旺宏南亞科
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

費城半導體指數漲台積電展望佳 有利台股上攻

2019-07-23 08:59

國泰金調查：民眾看股市 四年來最樂觀

2019-07-23 00:18

每股配發68元現金股利...大立光8月6日除息 發出91億現金

2019-07-23 00:23

就市論勢／IC設計股 中長線俏

2019-07-22 23:40

評價低估族群 將補漲

2019-07-22 23:38

生技展概念股 搶鏡

2019-07-22 23:38

日企來台掛牌 中信證輔導

2019-07-22 23:38

上市公司籌資 降溫

2019-07-22 23:38

證交所訂7月31日為配息基準日

2019-07-22 23:38

法人欽點十大低估股 漲相掛保證

2019-07-22 18:43

外資買超台積13,599張、股價創波段高 市值增7,649億

2019-07-22 17:42

好的進場點 瑞銀投信看好美、亞高收債後市表現

2019-07-22 16:55

新台幣貶3.3分 收31.083元

2019-07-22 16:27

大立光8月6日除息 每股配發68元

2019-07-22 15:46

台積電領軍台股往萬一邁進 三大法人買超57.25億

2019-07-22 15:14

大展將至 法人挑生技成長小金雞

2019-07-22 14:27

非蘋新機帶旺 散熱股很熱

2019-07-22 14:27

台積電看多5G 供應鏈高歌

2019-07-22 14:27

台積電強心 台股站穩10900關

2019-07-22 14:27

電子領漲 台股創波段新高收10944.53點

2019-07-22 14:14

台股開高走高 收漲71.34點

2019-07-22 13:57

MicroLED商機台廠可望卡位成功 晶電領軍上漲

2019-07-22 12:41

調查：25.6%民眾估台股下半年可破萬一點

2019-07-22 11:48

電子強勢 台股盤中續創波段新高

2019-07-22 11:43

台積電領軍 台股站上10,900大關

2019-07-22 09:40

台股高檔震盪 五分鐘選出輪漲股

2019-07-22 09:24

台股開盤漲37.31點

2019-07-22 09:23

半導體、雲端 聚焦

2019-07-17 23:53

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

法人欽點十大低估股 漲相掛保證

2019-07-22 18:43

評價低估族群 將補漲

2019-07-22 23:38

生技展概念股 搶鏡

2019-07-22 23:38

台積股價衝 帶動101檔創今年新高

2019-07-22 23:39

大展將至 法人挑生技成長小金雞

2019-07-22 14:27

緯創除息熄火 Q3伺服器成長看俏

2019-07-22 14:27

聯詠第2季獲利創11年高 每股賺3.5元

2019-07-22 16:28

小米促銷 供應鏈樂

2019-07-22 23:32

MicroLED商機台廠可望卡位成功 晶電領軍上漲

2019-07-22 12:41

索尼銷售火熱 仁寶、美律同歡

2019-07-22 23:32

每股配發68元現金股利...大立光8月6日除息 發出91億現金

2019-07-23 00:23

國泰金調查：民眾看股市 四年來最樂觀

2019-07-23 00:18

大立光8月6日除息 每股配發68元

2019-07-22 15:46

正新力拓「雙印」拚突圍 除息首日填息率13.6％

2019-07-22 15:12

聯茂登CCL股王 5G材料需求帶旺營運

2019-07-22 16:56

中運加持 中鋼營運進補

2019-07-22 23:36

穩懋出貨動能 下半年轉強

2019-07-22 23:30

台積電看多5G 供應鏈高歌

2019-07-22 14:27

電子領漲 台股創波段新高收10944.53點

2019-07-22 14:14

非蘋新機帶旺 散熱股很熱

2019-07-22 14:27

聯詠 Q2每股賺3.5元

2019-07-22 23:31

家登、京鼎 營運季季高

2019-07-22 23:31

台積電領軍台股往萬一邁進 三大法人買超57.25億

2019-07-22 15:14

德昌 今年每股估賺5元

2019-07-22 23:35

聯茂、欣興 四檔後市俏

2019-07-22 23:43

京元電、矽格 接單回溫

2019-07-22 23:30

聯茂唱旺 登CCL股王

2019-07-22 23:30

台積電法說會效應 法人：台股有望突破11000點

2019-07-22 17:54

傳蘋果採用Micro LED 錸寶攻漲停

2019-07-22 14:27

山林水 強攻廢棄物商機

2019-07-22 23:36

友達攜手北科大 衝刺研發

2019-07-22 23:33

就市論勢／IC設計股 中長線俏

2019-07-22 23:40

康友動物疫苗 印尼奏捷

2019-07-22 23:34

費城半導體指數漲台積電展望佳 有利台股上攻

2019-07-23 08:59

證交所訂7月31日為配息基準日

2019-07-22 23:38

中鋼聯手中下游 搶海外接單

2019-07-22 23:35

波力、鈺齊 挾題材狂飆

2019-07-22 14:27

創意下周法說 聚焦新應用

2019-07-22 23:30

立積 Q3拚雙位數成長

2019-07-22 23:30

山林水今除息每股配2.55元現金 Q3廚餘處理貢獻營運

2019-07-22 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top