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買盤搶進 5G概念股強攻表態

2019-07-23 11:35經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股（23）日開高後未能延續昨日漲勢，指數在平盤附近震盪，盤面上，類股漲跌互見，多呈輪動態勢，而華星光（4979）、奇鋐、信驊等5G概念股表現強勁，為市場續攻動力。

法人表示，華為為5G產業要角之一，近日消息指出白宮邀請大型科技企業與會討論經濟問題，且將華為議題列為重要討論項目，美國總統川普並向7家科技公司執行長承諾會加速處理供應華為的申請，使先前因為華為禁令而大跌的電子股有機會配合基本面回溫出現反彈甚至轉強走揚。

後市若能有實質利多釋出，則預期電子股在第3季能有更多的表現空間，不過，因不確定的因素仍待消解，談判進展仍符合原先延長戰線的預期，因此，操作上仍需謹慎因應，不追高殺低。

觀察今日表現，散熱的奇鋐、泰碩、雙鴻早盤表現最為強勢，日K皆走紅並站上所有均線之上，早盤有8%~4%以上漲幅。散熱模組除了使用於5G世代的基地台，在手機上的終端應用也將高端化，有助台廠發揮技術利基，提升產品毛利。

印刷電路板方面，銅箔基板廠聯茂因5G基地台、伺服器等相關高階材料在今年的營運貢獻度提高，法人預期第3季合併營收可望較第2季可再成長，股價並攀升反映，為盤面強勢股之一，不過今在早盤後出現漲多拉回走勢，買盤推升力道趨弱。ABF方面，以景碩及南電表現較為出色，也進一步帶動台表科、燿華、易華電、先豐、嘉聯益等PCB股行情。

晶片商則以聯發科為首，其狹5G SoC技術，成5G晶片主要供應商之一；此外，信驊也為因應5G產品的到來，將提供導入了28奈米製程的遠端伺服器管理晶片，滿足未來複雜的伺服器管理需求，今股價跳空開高，漲幅一度逾6%。

其他5G概念股也同樣有買盤敲進，股價多有表現，如營運有望受惠設備需求增加的網通股智易，早盤漲幅高達6%，中磊、合勤控、建漢、友訊走勢溫吞，然也有1%左右的漲幅；而朝向高速傳輸和微型化發展的光通訊股則以華星光、統新、光環早盤漲幅4%左右最佳，波若威、聯亞、昇達科等漲幅介於1~3%，不落人後。

5G華為
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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