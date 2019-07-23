台股衝萬一 先看這兩檔臉色

2019-07-23 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電（2330）持續往上衝高，成為台股大盤再戰萬一的領頭羊，尤其是在法說會釋出5G看好的正面訊息，更是帶動相關概念股、散熱族群的漲勢，記憶體族群則是受惠於漲價題材，股價大漲創下波段高新，本周即將除息的鴻海也是重要指標；法人表示，短線有機會衝關11,000點關卡，但需留意量能不要失控，另外強勢股是否漲多回吐休息等兩大因素。

台股今（23）日以10,963.86點開出，上漲19.33點，台積電帶領衝關，以265.5元開高，股王大立光、鴻海也開高，盤面上包括半導體、5G概念股及散熱股都是強勢指標，指數一度拉升至10,994.44點，蓄勢準備衝關萬一點大關，可惜台積電、鴻海盤中翻黑，加上漲多股拉回，拖累大盤指數一度翻黑。

台新投顧副總黃文清表示，台股短線有機會衝關萬一大關，近期漲勢主要是受惠於5G相關概念股的強勢表現，由於台積電在法說會中釋出看好5G需求的好消息，推升概念股強勢表態。

另外，記憶體相關的DRAM股也是盤面上強勢指標；除息股今年也表現不錯，加上量能未失控，都有助大盤續往上攻。

證券分析師黃漢成表示，5G題材強，推升相關概念股的表現，另外，量能也具備衝關萬一的因素，有機會助攻衝萬一關卡，電子股成為維繫人氣的要角。

台股今日早盤一度往上強攻，但是在指標股回跌下，漲勢受到壓抑，法人表示，短線須提防量能失控的過熱情況，另外，強勢股漲多的獲利回吐，也將影響大盤表現。