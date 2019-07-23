蘋果光照亮 錸寶漲停強勢填息

相關新聞
費城半導體指數漲台積電展望佳 有利台股上攻2019-07-23 08:59
國泰金調查：民眾看股市 四年來最樂觀2019-07-23 00:18
每股配發68元現金股利...大立光8月6日除息 發出91億現金2019-07-23 00:23
就市論勢／IC設計股 中長線俏2019-07-22 23:40
評價低估族群 將補漲2019-07-22 23:38
生技展概念股 搶鏡2019-07-22 23:38
日企來台掛牌 中信證輔導2019-07-22 23:38
上市公司籌資 降溫2019-07-22 23:38
證交所訂7月31日為配息基準日2019-07-22 23:38
法人欽點十大低估股 漲相掛保證2019-07-22 18:43
外資買超台積13,599張、股價創波段高 市值增7,649億2019-07-22 17:42
好的進場點 瑞銀投信看好美、亞高收債後市表現2019-07-22 16:55
新台幣貶3.3分 收31.083元2019-07-22 16:27
大立光8月6日除息 每股配發68元2019-07-22 15:46
台積電領軍台股往萬一邁進 三大法人買超57.25億2019-07-22 15:14
大展將至 法人挑生技成長小金雞2019-07-22 14:27
非蘋新機帶旺 散熱股很熱2019-07-22 14:27
台積電看多5G 供應鏈高歌2019-07-22 14:27
台積電強心 台股站穩10900關2019-07-22 14:27
電子領漲 台股創波段新高收10944.53點2019-07-22 14:14
台股開高走高 收漲71.34點2019-07-22 13:57
MicroLED商機台廠可望卡位成功 晶電領軍上漲2019-07-22 12:41
調查：25.6%民眾估台股下半年可破萬一點2019-07-22 11:48
電子強勢 台股盤中續創波段新高2019-07-22 11:43
台積電領軍 台股站上10,900大關2019-07-22 09:40
台股高檔震盪 五分鐘選出輪漲股2019-07-22 09:24
台股開盤漲37.31點2019-07-22 09:23
半導體、雲端 聚焦2019-07-17 23:53
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
法人欽點十大低估股 漲相掛保證2019-07-22 18:43
鴻海周四除息 三大法人近月買超27,403張2019-07-22 12:16
評價低估族群 將補漲2019-07-22 23:38
台積股價衝 帶動101檔創今年新高2019-07-22 23:39
大展將至 法人挑生技成長小金雞2019-07-22 14:27
生技展概念股 搶鏡2019-07-22 23:38
緯創除息熄火 Q3伺服器成長看俏2019-07-22 14:27
緯創股價開高走低 除息反變貼息2019-07-22 11:36
聯詠第2季獲利創11年高 每股賺3.5元2019-07-22 16:28
傳打進蘋果Micro LED供應鏈 錸寶攻漲停2019-07-22 11:41
小米促銷 供應鏈樂2019-07-22 23:32
MicroLED商機台廠可望卡位成功 晶電領軍上漲2019-07-22 12:41
台積電揭示5G需求狂潮 昇陽半、京元電聯袂上攻2019-07-22 12:09
大立光8月6日除息 每股配發68元2019-07-22 15:46
索尼銷售火熱 仁寶、美律同歡2019-07-22 23:32
每股配發68元現金股利...大立光8月6日除息 發出91億現金2019-07-23 00:23
正新力拓「雙印」拚突圍 除息首日填息率13.6％2019-07-22 15:12
聯茂登CCL股王 5G材料需求帶旺營運2019-07-22 16:56
國泰金調查：民眾看股市 四年來最樂觀2019-07-23 00:18
超眾股價再寫新高 散熱族群激昂2019-07-22 11:47
穩懋出貨動能 下半年轉強2019-07-22 23:30
電子領漲 台股創波段新高收10944.53點2019-07-22 14:14
台積電看多5G 供應鏈高歌2019-07-22 14:27
中運加持 中鋼營運進補2019-07-22 23:36
非蘋新機帶旺 散熱股很熱2019-07-22 14:27
台積電領軍台股往萬一邁進 三大法人買超57.25億2019-07-22 15:14
聯詠 Q2每股賺3.5元2019-07-22 23:31
家登、京鼎 營運季季高2019-07-22 23:31
台積電法說會效應 法人：台股有望突破11000點2019-07-22 17:54
聯茂唱旺 登CCL股王2019-07-22 23:30
京元電、矽格 接單回溫2019-07-22 23:30
德昌 今年每股估賺5元2019-07-22 23:35
傳蘋果採用Micro LED 錸寶攻漲停2019-07-22 14:27
聯茂、欣興 四檔後市俏2019-07-22 23:43
山林水 強攻廢棄物商機2019-07-22 23:36
長榮航復飛 五福股價衝今年新高2019-07-22 10:55
友達攜手北科大 衝刺研發2019-07-22 23:33
波力、鈺齊 挾題材狂飆2019-07-22 14:27
證交所訂7月31日為配息基準日2019-07-22 23:38
就市論勢／IC設計股 中長線俏2019-07-22 23:40
留言