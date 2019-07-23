蘋果光照亮 錸寶漲停強勢填息

2019-07-23 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



PMOLED廠錸寶（8104）日前傳出和入股的錼創打進蘋果供應鏈，錸寶將負責顯示器模組組裝，激勵股價強彈，今（23）日續秀彈力，開盤直奔61.8元漲停，順利完成填息。錸寶走強，截至22日，三大法人仍在觀望，並未大舉進場，不過，外資中止連四賣。

外媒稱蘋果可能捨棄用OLED面板製作Apple Watch，改用Micro LED面板，打破韓廠壟斷OLED市場局面。

錸寶為進軍Micro LED發展，今年以不超過6,700仟股普通股，換股取得錼創股權，開發量產3吋以下小尺寸Micro LED面板，目標2020年放量。