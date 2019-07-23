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世界先進下半年營運回升 早盤股價漲逾2%

2019-07-23 09:56經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

世界先進（5347）受惠於5G基地台功率元件需求增溫，下半年營運回升，近期外資買盤重新歸隊，早盤股價一舉越過年線反壓，一度來到64.7元，漲幅2.5%。

由於台積電法說會表明，下半年5G訂單增溫，功率元件受惠於5G基地台增加帶動訂單回溫，且上半年功率元件去化告一段落，客戶端開始下單補庫存。

另外，國際IDM 廠外包趨勢持續，預期下半年電源管理IC比重將提升，逐漸擺脫上半年庫存及類比IC客戶需求疲弱影響產能利用率頹勢，世界先進2020年營運可望受惠於5G營運大幅成長。

5G
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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