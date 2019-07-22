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法人欽點十大低估股 漲相掛保證

2019-07-22 18:43經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

十大評價低估股
十大評價低估股
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台股今（22）日由權值股領攻，挑戰11,000點大關，不少個股評價跟著創下新高，法人建議，後市操作可轉向強勢族群中評價落後個股，相關如不銹鋼類股的大成鋼（2027）、5G概念股臻鼎-KY等，評價相對大盤有向上空間。

據統計，近期表態的主流族群中，股價淨值比及本益比尚低於大盤個股，包括不鏽鋼族群中本益比低於12倍的大成鋼、允強及彰源；航運股中，本益比約16倍的台航、11倍的慧洋、正德；以及5G概念股中，本益比均低於15倍的臻鼎、京元電、燿華、南茂等，為目前盤面上，十大評價被低估的潛力股。

法人表示，由於鎳價大漲，不銹鋼族群個股評價紛紛拉升，在鎳價三大「漲」因發酵下，落後補漲股值得關注。

包括一、全球鎳金屬儲量第六大的印尼，接連發生地震及暴雨，導致全球鎳產量銳減，二、中國不銹鋼產量及需求急升，據麥格理證券統計，6月大陸300系列不鏽鋼產量年增率達到波段高點的13%，三、電動車耗用的鎳也迅速提高，研調統計，今年來除了電動車推陳出新，電池含鎳比例並由60%提高到80%，將使全年鎳耗量較去年倍增、上探14萬噸。

不鏽鋼大廠大成鋼，獲利表現連動鎳價，但此波6月以來，大成鋼漲幅僅6%，不僅低於多數不銹鋼廠，也落後同期鎳價大漲23%。日盛投顧分析，受鎳價逐步攀高，加上大成鋼於美國奠定不銹鋼通路地位，年獲利有望提升至70億元，合理股價挑戰50元以上。

永豐投顧指出，彰源台灣及中國不銹鋼管產能預期增加12%及17%，在今年獲利衰退，明年有望啟動高成長，推估今、明年EPS為0.8元、1.63元。

群益投顧表示，淡水河谷北部礦區啟動增產，將持續改善鐵礦砂運輸量，伴隨明年起低硫油法規上路將減少部分運力，下半年BDI指數高檔有撐，中航等航運股受惠大。

至於5G概念股被看好貫穿全年，臻鼎先前獲花旗看好類載板及軟板加速應用，目標價提高到125元；里昂青睞的京元電，則有挑戰38元實力。

不銹鋼鎳價大成鋼
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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