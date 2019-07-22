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大立光8月6日除息 每股配發68元

2019-07-22 15:46經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

大立光（3008）今（22）日宣布8月6日除息，每股配發現金股利68元，預計將發出91.21億元股利。

依大立光今天收盤價4,225元估計，現金殖利率1.6%。大立光配發68元現金股利，為歷史次高，依去年度每股純益181.67元估計，配發率37.4%，與前一年度相當。

這是大立光連續第六年盈餘配發率低於四成，主要因近年大立光積極擴產投資，大立光的資本支出完全由自由資金投入，不向外借錢。

大立光股利
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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