大立光8月6日除息 每股配發68元

2019-07-22 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



大立光（3008）今（22）日宣布8月6日除息，每股配發現金股利68元，預計將發出91.21億元股利。

依大立光今天收盤價4,225元估計，現金殖利率1.6%。大立光配發68元現金股利，為歷史次高，依去年度每股純益181.67元估計，配發率37.4%，與前一年度相當。

這是大立光連續第六年盈餘配發率低於四成，主要因近年大立光積極擴產投資，大立光的資本支出完全由自由資金投入，不向外借錢。