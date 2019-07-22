MicroLED商機台廠可望卡位成功 晶電領軍上漲

2019-07-22 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



LED新一代的背光技術MiniLED去年第四季才正式小量出貨，但近日傳出，下一個世代更先進的MicroLED，蘋果Apple Watch積極導入新世代Micro LED顯示器，傳找錼創、錸寶兩家台灣公司合作，相關商機可望由國內LED大廠晶電（2448）等廠受惠，今日台股LED股出現齊漲表現。

Apple Watch過去都是採用OLED顯示器，南韓樂金電子（LGD）為主要供應商，事實上，在同為競爭對手的立場上，蘋果早已極力想擺脫長期仰賴韓系業者供應顯示器的問題，因此，錸寶、錼創攜手供貨Apple Watch，意味業界期盼已久的Micro LED技術邁入商品化階段，也透露台廠未來可望透過Micro LED產品，卡位更多蘋果供應鏈商機。

台灣LED業者認為，Micro LED在發光效率與螢幕光線使用效率都高於OLED，不僅更省電，更重要是，在使用環境上，可以比OLED更耐高、低溫，反應速度更快、也大幅提升產品Micro LED具明顯的競爭優勢。

受到此消息帶動，台股LED股今日在晶電盤中一度上漲超過7%的帶動下，在各電子族群中顯得相對強勢，另外，包括鼎元、宏齊、東貝、榮創、隆達及佰鴻等股，盤中股價上漲幅度也都在2%至3%，是LED股沈寂一段時間以來，今日表現明顯轉趨活絡，不過，未來幾天買盤力道能否延續仍是主要重點。