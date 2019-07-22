調查：25.6%民眾估台股下半年可破萬一點

2019-07-22 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金融集團經濟研究處今日上午公布7月國民經濟信心調查結果。隨著G20後美、中貿易戰的擔憂緩解，加上市場對美、歐央行的貨幣政策寬鬆預期加大，民眾的經濟信心，股市樂觀指數與風險偏好指數均呈現回升。

調查時事題譜詢問民眾認為2019下半年台股加權指數的高、低點，最有可能落在哪個區間？調查結果顯示最多民眾（30.3%）認為下半年股市的高點在10,500~11,000間，而有25.6%的民眾認為下半年的台股指數高點有機會突破11,000，相較於今年1月的調查結果（5.5%），上升了超過20個百分點。目前台股加權指數已超過10,900點。

至於台股的低點區間，最多民眾（25.4%）認為下半年股市的低點在9,500~10,000間，而預期下半年的台股指數低點會跌破9,000的民眾僅佔25.2%，相較於今年1月的調查結果（59.0%） ，減少了超過33個百分點。

綜合以上結果，國泰金經研處認為，目前民眾對於股市的信心，相較於年初時的水準，呈現較樂觀的看法。