親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

當免費停車場！ 露營車竟開到溪頭加油站炊煮

軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

調查：25.6%民眾估台股下半年可破萬一點

2019-07-22 11:48經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金融集團經濟研究處今日上午公布7月國民經濟信心調查結果。隨著G20後美、中貿易戰的擔憂緩解，加上市場對美、歐央行的貨幣政策寬鬆預期加大，民眾的經濟信心，股市樂觀指數與風險偏好指數均呈現回升。

調查時事題譜詢問民眾認為2019下半年台股加權指數的高、低點，最有可能落在哪個區間？調查結果顯示最多民眾（30.3%）認為下半年股市的高點在10,500~11,000間，而有25.6%的民眾認為下半年的台股指數高點有機會突破11,000，相較於今年1月的調查結果（5.5%），上升了超過20個百分點。目前台股加權指數已超過10,900點。

至於台股的低點區間，最多民眾（25.4%）認為下半年股市的低點在9,500~10,000間，而預期下半年的台股指數低點會跌破9,000的民眾僅佔25.2%，相較於今年1月的調查結果（59.0%） ，減少了超過33個百分點。

綜合以上結果，國泰金經研處認為，目前民眾對於股市的信心，相較於年初時的水準，呈現較樂觀的看法。

此項調查於2019年7月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共11,155份有效填答問卷。

調查結果顯示最多民眾（30.3%）認為下半年股市的高點在10,500~11,00...
調查結果顯示最多民眾（30.3%）認為下半年股市的高點在10,500~11,000間，而有25.6%的民眾認為下半年的台股指數高點有機會突破11,000。 圖／聯合報系資料照片
分享

台股指數國泰金國民
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

又是美中貿易戰惹的禍 企業募資全面衰退

2019-07-18 18:11

台積電領軍 台股站上10,900大關

2019-07-22 09:40

電子強勢 台股盤中續創波段新高

2019-07-22 11:43

台股高檔震盪 五分鐘選出輪漲股

2019-07-22 09:24

台股開盤漲37.31點

2019-07-22 09:23

台積唱旺 法人散戶瘋買

2019-07-22 00:27

外資三做多 推升大盤

2019-07-22 00:26

總統大選概念股 提前點火

2019-07-21 22:55

總統大選概念股／訊聯、新天地 買單進駐

2019-07-21 22:55

總統大選概念股／國光、承業醫 業績衝鋒

2019-07-21 22:54

總統大選概念股／國揚、皇翔 建案人氣火

2019-07-21 22:54

總統大選概念股／六角、鳳凰 營運添動能

2019-07-21 22:54

梁彥平專欄／手機鏈、5G概念 逢低布局

2019-07-21 22:43

超微概念股 後市俏

2019-07-21 22:34

雙優族群 盤面主流

2019-07-21 21:46

一周盤前解析／回歸基本面 盯企業法說

2019-07-21 21:46

台幣升值受惠股 吸睛

2019-07-21 21:46

德銀傳擠兌 債券ETF沒踩雷

2019-07-21 21:46

技術指標／台股彈 周線連2紅

2019-07-21 13:35

內需、景氣成長股 法人按讚

2019-07-21 13:35

推估台股指數震盪難免 短線有望維持偏多格局

2019-07-21 10:42

半導體、雲端 聚焦

2019-07-17 23:53

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台積唱旺 法人散戶瘋買

2019-07-22 00:27

內需、景氣成長股 法人按讚

2019-07-21 13:35

總統大選概念股 提前點火

2019-07-21 22:55

第一類接觸／聯合再生攻太陽能2.0

2019-07-21 22:38

台幣升值受惠股 吸睛

2019-07-21 21:46

雙優族群 盤面主流

2019-07-21 21:46

明泰、智易、啟碁 本周除息

2019-07-21 22:36

旺宏、華邦電 本周法說

2019-07-21 22:34

致伸 今年營收拚新高

2019-07-21 22:35

外資三做多 推升大盤

2019-07-22 00:26

超微概念股 後市俏

2019-07-21 22:34

權證教戰／台積電、大立光 認購加碼最熱

2019-07-21 13:35

不銹鋼看漲 允強、彰源樂

2019-07-21 22:39

和鑫 Q2每股賺0.39元

2019-07-21 22:33

德銀傳擠兌 債券ETF沒踩雷

2019-07-21 21:46

法人觀點／聯合再生下半年力拚虧轉盈

2019-07-21 22:38

聯合再生董座洪傳獻三招 喚起綠色覺醒

2019-07-21 22:38

上海遊戲展 台廠搶商機

2019-07-21 22:33

總統大選概念股／訊聯、新天地 買單進駐

2019-07-21 22:55

對岸遊戲市場復甦 業者卡位

2019-07-21 22:33

超眾股價連9漲 再創新高

2019-07-22 09:56

總統大選概念股／國光、承業醫 業績衝鋒

2019-07-21 22:54

全民權證／穩懋 瞄準價外15%

2019-07-21 22:47

梁彥平專欄／手機鏈、5G概念 逢低布局

2019-07-21 22:43

台積、聯發科 四檔搶鏡

2019-07-21 22:47

5G題材發酵 京元電股價勁揚

2019-07-22 09:52

國建高雄建案順銷 營運補

2019-07-21 22:39

全民權證／華通 選逾二個月

2019-07-21 22:47

興櫃五虎將 帶頭衝鋒

2019-07-21 22:42

群翊 獲利可望逐季揚

2019-07-21 22:41

全民權證／國泰金 兩檔聚光

2019-07-21 22:47

鴻海、大立光 挑逾90天

2019-07-21 22:47

華為智慧機出貨樂觀 台積電還原權值股價創新高

2019-07-22 10:09

億豐 下半年展望樂觀

2019-07-21 22:39

指標企業第3季營收正向 法人看好電子股重拾強勢

2019-07-21 14:58

新纖聚酯訂單 看到9月

2019-07-21 22:39

黃金白銀原油ETF 抗通膨的最佳利器

2019-07-22 07:45

台積電領軍 台股站上10,900大關

2019-07-22 09:40

技術指標／台股彈 周線連2紅

2019-07-21 13:35

期貨風向球／台指期底部墊高 「萬一」有望

2019-07-21 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top