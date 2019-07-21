BDI周漲16.35% 法人看好散裝船族群

2019-07-21 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



BDI（波羅的海運價指數）19日再度上漲1.8%，收盤為2170點，近一周漲幅達16.35%、近一個月漲幅已達84%、近三個月漲幅184%，隨著指數攀升，運價也跟著上漲，現貨船舶租金立即跟著漲，國內經營散裝船的業者包括裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）、新興（2605）、台航（2617）及四維航（5608）等業者，今年下半年的業績跟著看俏。

巴西淡水河谷宣布全面恢復Brucutu礦井作業，各家業者急著找船前去載貨，業界形容近二周來的市場運價一日三市，BDI指數一路狂漲，指數在短期間內已經創5年以來新高，2月11日的前波低595點飆漲近3倍。業界也表示，運價漲也因為新環保法規趨嚴苛，最近環保船舶業績受惠，法人也看好擁有節能船舶的業者是下波業績受惠概念股，

散裝船運指數近一周大漲，火速拉台海岬型船舶的現貨價格，目前市場上海岬型的現貨船舶日租金全面站上3萬美元，巴拿馬型的日租金也站上1.7萬美元，隨著兩種主力船舶運價上漲，各種船舶的租金價格也跟著漲。

就全部市場概況來看，慧洋-KY而在船隊汰舊換新方面，慧洋船隊數量維持在130艘、平均船齡在6年左右，同時也已規劃2020與2021年分別交付6艘、7艘新船，是國內目前新環保法規節能船舶最多的業者。慧洋-KY今年上半年自結稅前淨利13.84億元，每股稅前盈餘2.18元，由於有租家提前解約的補償金每股約貢獻1.06元，可望在下半年挹注，所以推估該公司下半年業獲利可以優於上半年

這波BDI大漲，法人也看好裕民營運展望，裕民首季獲利0.91億元，EPS 0.11元，現貨船舶的比重約在五成左右，隨著BDI指數攻上2千點，現貨價格攀升，隨著市場各種船舶的需求量增加，散裝船價量齊揚，裕民下半年獲利出現想像空間；裕民近年來持續進行船隊汰舊換新，自有及在建中船隊高達40艘，散裝船隊平均年齡約5.5年。