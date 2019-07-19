行行出狀元！這家韓式料理創國內股票掛牌紀錄

2019-07-19 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



證券櫃檯買賣中心今（19）日下午召開第9屆第13次董事、監察人聯席會議，會中討論通過豆府股份有限公司（股票代號：2752）股票上櫃申請案，這也將是第一家韓式料理連鎖餐飲業的上櫃公司。圖為豆府餐飲集團董事長吳柏勳。 聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影 分享 facebook 證券櫃檯買賣中心今（19）日下午召開第9屆第13次董事、監察人聯席會議，會中討論通過豆府股份有限公司（股票代號：2752）股票上櫃申請案，這也將是第一家韓式料理連鎖餐飲業的上櫃公司。

韓流文化在全球刮起旋風，看韓劇、追韓星，連帶「一起來吃韓國料理吧！」也成為潮流，韓式烤肉、韓式炸雞、韓式火鍋等在台灣街頭如雨後春筍，受到台灣民眾喜愛程度已經不下日系、美系、泰系等餐飲。台灣人對泰國菜的喜愛，也推升「瓦城」股票躍上櫃買中心掛牌交易，現在隨著韓國菜熱度升溫，「豆府」也將上櫃。

對於美食股的投資展望，日盛投顧協理鐘國忠表示，美食股如瓦城每年都能賺近一個資本額，可惜成交量較低。今年市場受美中貿易戰不確定影響，買盤縮手，但相信若長期有獲利成長的公司，不管是電子股或是美食股等非電股，受到市場肯定只是時間問題。

目前股票掛牌交易的美食股股價表現都不俗，高價股比比皆是。以今天股價來說，美食-KY（2723）今天股價收在178.5元，上漲4.5元；瓦城（2729）則收在310.5元，下跌1元；漢來美食（1268）收盤價為139元，下跌2元。鮮活果汁-KY（1256）受到夏日飲料旺季加持業績，股價拉出漲停板，收在233元。

搶占美食商機，豆府2008年以自創品牌「涓豆腐」起家，其招牌「嫩豆腐煲」頗受哈韓族喜愛。除家喻戶曉的品牌涓豆腐，豆府又於2015年創立「銅盤」及「韓斤麻浦」、2016年推出「北村豆腐家」品牌，後又收購都鋪公司、取得旗下「都布」及「韓姜熙的小廚房」。

豆府旗下有五大主力品牌，包括韓式鍋物料理「涓豆腐」、韓式烤肉火鍋無限吃到飽餐廳「銅盤」、標榜正宗鑄鐵韓式燒烤餐廳「韓斤麻浦」、「北村豆腐家」及主打精緻韓國定食專門店「韓姜熙的小廚房」，全台目前約36家分店。豆府今年初並在越南開出第一家「Got Chicken」炸雞店。

豆府向櫃買中心申請上櫃時資本額1億6,492萬元，董事長為吳柏勳，推薦證券商為福邦證券、元大證券及群益金鼎證券。2018年合併營業收入為11億又585萬元，稅後淨利為1億1,517萬元，每股盈餘為7.2元；2019年第1季合併營業收入為3億1,971萬元，稅後淨利為2,544.9萬元，每股盈餘為1.53元。