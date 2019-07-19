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「錢櫃條款」來囉！興櫃公司別想再鑽漏洞

2019-07-19 18:08經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

為防杜興櫃公司再因併購等重大訊息未能及時暫停交易，導致市場交易不公，櫃買中心昨（19）日宣布，比照上市櫃公司規定，興櫃股票將實施訊息面暫停交易機制，新制明年3月23日上路，此條款又被稱為「錢櫃條款」。

櫃買中心修訂規定起因於登錄興櫃的錢櫃（8359）今年初決議合併上市股票好樂迪（9943），結果好樂迪依上市公司規定暫停交易，錢櫃卻不用暫停交易，因而暫停交易當天，錢櫃股價還大漲3％，引發爭議。隨後，金管會要求櫃買中心研議修改相關規定。

依櫃買中心規定，原本興櫃公司唯一需要暫停交易的情況是盤中漲跌幅超過50%，必須暫停交易，俗稱為「冷卻機制」。在訊息面暫停交易機制上路後，興櫃公司將有兩種情況會出現股票暫停交易，也就是發生合併、收購、分割、嚴重減產停工、生技公司解盲等對股東權益或證券價格有重大影響的重要訊息待公布或待董事會決議時，櫃買中心得主動或由興櫃公司在事實發生日前一個營業日申請暫停其股票交易。興櫃公司在公開相關訊息後，須再向櫃買中心申請自次一營業日起恢復交易。

櫃買中心表示，新規定是希望讓興櫃公司在交易時間內發生或公告重大訊息時，可以讓訊息有充分時間廣泛公開，降低資訊不對稱情事，並提供投資人訊息消化時間，因此參照現行上櫃公司相關規範，從2020年3月23日起將實施興櫃股票訊息面暫停交易機制。

為實施興櫃股票訊息面暫停交易機制，櫃買中心已修正興櫃股票審查準則相關規定，並業經金管會准予核備。櫃買中心指出，考量為給予證券商配合修正系統一定作業時間及該興櫃新制度的宣導期，該制度將自2020年3月23日起正式施行。

此外，櫃買中心為給予興櫃公司投資人有更充裕之時間消化重大訊息，並與上櫃公司之重大訊息申報期限規定一致，這次興櫃股票審查準則之修正，亦併同將興櫃公司重大訊息申報期限，由事實發生日次一營業日交易時間開始一小時前完成，修正為事實發生日次一營業日交易時間開始二小時前，即上午7時前完成，並將興櫃公司接獲公開收購人收購通知增列為重大訊息，以利投資人即時知悉，相關修正規定自即日起施行。

櫃買中心興櫃錢櫃
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