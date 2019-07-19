半導體與電子股領軍 台股展望增溫

2019-07-19 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



重要指標企業法說報喜加上美國聯準會降息預期升溫，亞股今（19） 日全面揚升，台股同步開高走高，盤中大漲逾百點，一度衝上10,919 點創下波段新高，但遭獲利了結賣壓抑制漲勢，終場上漲 73.91 點，收在 10,873.19 點，成交量放大至1,230.46億元，周線二連紅；安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，資金效應帶動美股轉強，加上華為事件告一段落，干擾降溫，及重要權值股釋出基本面轉佳，都將支撐台股。

針對近期盤勢，廖哲宏表示，隨著美股財報周登場，即使美股財報第2季缺乏亮點，但在美國聯準會降息預期、續唱鴿派言論支撐下，資金效應帶動美股轉強，加上華為事件告一段落，干擾降溫，及重要權值股釋出基本面轉佳，在在都支撐台股。

廖哲宏分析，目前來看，企業第2季財報表現對行情影響有限，主因是受關注的美指標企業先前已下修過第2季財報預期，台股指標企業對於第3季營收的正向預期，則是定調市場對下半年半導體業的樂觀，就低庫存的角度與中美貿易戰的現況，下半年的電子股有機會重拾強勢，在配置上可提高市場風險的參與。

面對市場壓注美聯準會有望7月底降息動作帶來的樂觀氣氛，廖哲宏表示，除要留意預期落差可能來的市場波動外，在觀察點上，降息預期是目前經濟數據與企業盈餘不佳時的大盤上漲動能之一，但中美貿易戰才是市場波動的主要來源，後者影響力仍高於前者。

在資金面，根據證交所統計，今日在下半年半導體展望等樂觀帶動下，由賣超轉為買超81.59億元，並扭轉近一周前四個交易淨賣超近70億元，轉為小幅淨買超的局面。

廖哲宏表示，降息預期是目前經濟數據與企業盈餘不佳時的大盤上漲動能之一，但中美貿易戰才是市場波動的主要來源，後者影響力高於前者；在聯準會鴿派立場，以及配合中美貿易戰的現況，資金行情仍將支應股市上揚。

在題材面，隨著重要法說陸續登場，表現各有不同，對此，廖哲宏表示，景氣平平，領先者相對產業追隨者有機會；部分企業的接單情勢對於週邊供應鏈當然有利，但不能擴大解讀為全族群的受惠；在投資上仍建議依股價位置、產業地位擇優佈局。擁有先進製程、中國進口替代的半導體業者最值留意。

在投資建議上，廖哲宏表示，在基本面未明顯回升，基於中美貿易戰未見再次激化之前，預期溫和的多方走勢不變，建議順勢操作，但選股重於選市的架構不變。5G、中國半導體進口替代受惠者將是現在的電子業主軸。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段看待台股中性偏多，持續看好5G相關題材；也會伺機布局車用電子。另考量iPhone概念股漲多，及現階段缺乏題材，第3季將適時逢高調節。