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台積電法說會後外資搶買24,018張 市值增1,296億

2019-07-19 17:06經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電(2330)今(19)日股價收在259元，上漲5元，創除息後新高，單日市值增加1,296.52億元；外資終止連2賣轉為買超24,018張，為買超第二大個股，累計本周外資買超23,170張，三大法人合計本超買超24,422張。

台積電第2季毛利率43%，營業利益率31.7%，稅後純益率27.7%；稅後純益667.7億元，每股純益2.57元； 預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

台積電法說會報佳音，下半年營運將呈現季季高，7奈米訂單滿載，5G的布建比預期早，將進一步挹注營運成長動能，全年財測營收維持微幅成長，將創歷史新高，微幅上調今年資本支出到超過110億美元；法說會後，外資報告陸續出爐；初步整理，有5家外資調高目標價，2家調降。

外資最新報告陸續出爐，整體來看，多維持原來的評等，不過，對後市則有不同的看法， 5家外資調高目標價，其中兩家上看「三」字頭，亞系外資一口氣將評等調高至買進，目標價由239元調高至325元，為目前外資圈最高的目標價；另一家美系外資維持買進評等，目標價由286元調高至314元。

另外，亞系外資重申買進評等，目標價由271元調高至292元；歐系外資重申優於大盤評等，目標價由270元調高至290元；美系外資維持加碼評等，目標價由275元調高至280元。

台積電今日以259.5元開高，一度拉升至261元，終場則是以259元作收，上漲5元，漲幅1.96%，成交59,647張；統計外資今日買超24,018張，投信買超416張，自營商賣超1,211張，合計三大法人買超23,223張；本周外資買超合計達23,170張，投信買超704張，自營商買超548張，合計三大法人本周買超24,422張；台積電本周股價漲幅3.39%。

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