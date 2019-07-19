台積電效應 里昂唱旺五台廠

2019-07-19 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台積電唱旺5G，里昂證券最新報告，不僅將台積電目標價喊上325元天價，同時發布5G供應鏈報告，看好穩懋、聯發科等五台廠迎接商機起飛的大多頭，可望躍為5G時代的「五飆馬」。

里昂這次對亞洲5G半導體供應鏈的看法大翻多，在台積電評級被調升外，另外點名最具5G「漲」相的五大尖兵，包括將穩懋、京元電評級雙雙升至「買進」，聯發科、日月光投控目標價各升上430元、73元，還有台積電轉投資的創意獲重申「買進」，目標價315元。

里昂證券半導體產業分析師侯明孝表示，華為禁令一度導致5G消息混亂，但近期來自台積電法說會等三大消息，不僅指向5G發展逆勢加速，而且階段已從提前拉貨，進入紮紮實實的需求考量，明年5G基地台和智慧機拉貨數量，將較今年倍增。

三大消息除了台積電指出將因應5G拉高資本支出，艾斯摩爾日前也提高對2019年度邏輯半導體設備營收的增長目標至65%，以及華為為首的中國產業鏈正加速5G發展，均透露5G加速的好消息。

據里昂調查，華為最新已提高明年5G基地台出貨目標至200萬台以上，將比今年的出貨數呈8倍速跳升，華為明年5G手機也規劃大幅出貨1.2億支，而里昂整體對5G手機今、明、後年的出貨預測，分別提高到2,500萬、2.73億及5.42億支。

侯明孝指出，5G發展雖有利全球半導體，但因為中國力行「去美化」，他看好亞洲5G供應鏈表現優於美國，並在台廠中，點名出貨5G晶片的聯發科、PA相關的穩懋、華為主力供應鏈京元電、全球最大封測廠日月光投控、以及受惠5G基地台專用晶片而刺激晶圓產品（Turnkey）收入的創意。

五大潛力股中，尤以穩懋目標價從百元被拉高到300元，升幅最大，里昂認為，伴隨華為加速拉貨5G基地台和高階手機，穩懋PA出貨將加速，今、明、後年的每股純益（EPS）挑戰6.4元、10元及13元。