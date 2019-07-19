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台達電動及插電混合動力車技術 獲飛雅特克萊斯勒肯定

2019-07-19 15:22經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達（2308）於美國底特律榮獲飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）頒發「2019動力傳動系統年度供應商獎」，表彰2018年台達與FCA緊密的合作關係及為其提供創新、高品質的產品。

此獎項由FCA經營管理團隊的深入洞察與包括品質、交期、成本、保固等多項供應商關鍵指標所決定，此次獲獎也凸顯台達在電動車動力傳動、汽車電子的世界級設計及製造實力。

FCA北美區採購及供應鏈管理部門主管 Scott Thiele表示，目前FCA正處於積極轉型之際，此次獲獎的供應商都是產業中的佼佼者，協助我們共同開創更美好的未來。

台達電子副董事長柯子興表示，我們很榮幸台達的技術和解決方案能獲得飛雅特克萊斯勒汽車的肯定。台達將持續努力，與FCA一同加速全球電動車的發展，為低碳交通盡一份力，做為台達經營使命『環保 節能 愛地球』的具體實踐。

台達電子副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平表示，台達不斷提升全球研發能量並積極參與尖端技術開發計畫，以北美市場為例，台達近期在底特律擴建的研發中心就擁有超過40名工程師為車廠客戶提供服務，確保產品及系統的品質與可靠度。

這些投入讓我們能以深厚的技術能力及行業知識提供領先業界的車載充電與驅動馬達、電動車逆變器等動力傳動解決方案，以及車外的電動車充電基礎設施。

台達透過持續的開發及研究，提前布局電動車產業所需的最新技術。兩年前，台達與美國能源部合作開發出寬能隙 （Wide-band Gap）雙向車載充電模組，使電動車具備「車輛對負載」（vehicle-to-load）的雙向充放電能力。今年則繼續參與針對雙向車載充電模組生產的開發合作計畫。

台達電電動車底特律
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