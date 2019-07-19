台積電法說給驚喜 外資喊讚目標價上看「3」字頭

2019-07-19 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台積電（2330）法說會給了許多驚喜，總裁魏哲家報佳音，外資最新報告陸續出爐，整體來看，多維持原來的評等，不過，對後市則有不同的看法，目前初步來看有5家外資調高目標價，其中兩家上看「3」字頭，以亞系外資喊出目標價325元最高，且一口氣將評等由劣於大盤表現調高至買進，另一家美系外資則是將目標價由286元調高至314元。

台積電第2季毛利率43%，營業利益率31.7%，稅後純益率27.7%；稅後純益667.7億元，每股純益2.57元； 預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

台積電法說會釋出正面訊息，下半年營運將呈現季季高，台積電表現將優於半導體整體產業，7奈米訂單滿載，5G的布建比預期早，全年財測營收維持微幅成長，將創歷史新高，微幅上調今年資本支出到超過110億美元；法說會後，外資報告陸續出爐；初步整理，有5家外資調高目標價，2家調降。

亞系外資看好中國大陸5G建設加快速度，認為將有助亞洲半導體景氣，預估可帶動明年5G基地台、智慧手機的成長，預估將貢獻明年台積電60~80億美元的額外營收，在預估5G題材獲利年複合成長率21%下，一口氣將評等調高至買進，目標價由239元調高至325元，為目前外資圈最高的目標價。

美系外資看好台積電2020年的成長動能主要是5G及高效能運算（HPC），受惠於超微（AMD）及5G基礎設施的擴建，將帶動5G智慧機處理器、數據晶片的放量成長；維持買進評等，目標價由286元調高至314元。

另外，亞系外資重申買進評等，目標價由271元調高至292元；歐系外資重申優於大盤評等，目標價由270元調高至290元；美系外資維持加碼評等，目標價由275元調高至280元。

兩家調降目標價的外資則是，一家日系外資維持買進評等，但目標價由305元調低至295元；一家美系外資維持中立評等，目標價由239元調降至236元，主要是對台積電獲利結構仍存有疑慮，包括第3季在價格競爭及投資回報上的疑慮，另外近年資本支出速度比晶圓平均售價成長幅度快，但是大客戶例如蘋果、NVIDIA是否願意遷移到最先進節點？因此維持中立評等，且微降目標價。