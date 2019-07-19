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台積電法說會釋利多 昇陽半股價大漲慶賀

2019-07-19 12:15經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

台積電（2330）法說會釋利多，下半年復甦力道強勁，產能利用率回升，台積電再生晶圓供應商昇陽半（8028）下半年營運看俏，再生晶圓需求攀升，法人預估第3季單月營收出現跳躍式成長，單季營收挑戰雙位數成長，第4季優於第3季，受台積電利多激勵，昇陽半今（19）日股價跳空開出一度亮燈漲停。

台積電法說會對於下半年展望樂觀，產能利用率大幅攀升，帶動昇陽半再生晶圓出貨量增，昇陽半目前12吋再生晶圓產能約21萬片，營收比重約佔40~45%，台積電為該公司主要客戶，占昇陽半營收約45~47%，該公司再生晶圓市占率達到40~50%，今年擴產後可望成為國內最大再生晶圓供應商。

法人表示，昇陽半7月營收由於晶圓薄化認證通過產能持續開出，另外，再生晶圓7月中旬後出貨量成長，預估昇陽半7月營收有機會挑戰歷史新高。雖然再生晶圓在營業項目中屬毛利率較低產品線，但隨著高毛利率的晶圓薄化業務擴產效應浮現，帶動整理毛利率維持上揚。

晶圓薄化產能目前為7萬至8萬片，設計產能為10萬片，未來逐步放大到10萬片，由於國際IDM大廠委外訂單持續增加，及功率元件庫存去化完畢，對薄化業務需求增加，預估在2020年昇陽半晶圓薄化業務可擴增至13萬片，未來2~3年將維持每年20~30%產能增加速度，昇陽半並朝向晶圓25微米薄化製程、絕緣閘雙極電晶體（IGBT）相關技術開發。

晶圓台積電營收
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