親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

京阿尼縱火案 20人死在頂樓階梯 嫌犯作案前到加油站買汽油

17歲少女猝死摩鐵 高大成依傷推論：生前恐遭施暴

三理由引爆 台股大漲逾百點突破10,900點關卡

2019-07-19 11:32經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）法說會報喜，今（19）日股價大漲帶旺台股大盤漲勢，指數開高走高，突破10,900點大關，盤中大漲逾百點，證券分析師表示，台積電法說預告了電子業下半年旺季展望、加上外資回流、選舉題材等，指數朝向正向發展，將呈現震盪往上格局，可沿著短期均線偏多操作。

台股今日以為10,861.99點開出，上漲62.71點，台積電領軍的指標股，股價開高走高，攻上除息後的波段高點，同時帶動半導體及5G概念股的漲勢，盤中拉升至10,919.96點，創下波段高點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電法說會後股價量價齊揚，推升大盤漲勢，加上美股正向走勢，短線偏正向看待，在短期均線未破下，可沿著均線偏多操作，隨著台積電法說會釋出佳音，近期將召開法說會的科技大廠值得留意。

證券分析師黃漢成表示，今日盤面亮點就是台積電，且帶動半導體股往上，大盤指數在月線有撐下，將呈現震盪向上的走勢，外資昨日已先回補期貨，預期今日將回補台股。

黃漢成指出，下半年隨著外資回流、選舉題材、加上旺季效應，將推升大盤震盪向上，有機會挑戰11,097點的高點。

黃漢成表示，台積電法說會釋出電子旺季將持續的訊息，半導體族群將可受惠於蘋果新品的拉貨動能，例如印刷電路板股有機會跟上蘋果新品題材。

台積電法說會台股
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

台積電法說報喜股價飆除息來新高 台股早盤漲逾百點

2019-07-19 10:02

台積電帶旺！ 元大台灣50開盤秒填息

2019-07-19 09:36

台積電釋佳音 法人：台股仍有外患

2019-07-19 09:28

籌碼換手股 反攻先鋒

2019-07-19 01:18

又是美中貿易戰惹的禍 企業募資全面衰退

2019-07-18 18:11

元大台灣50今除息 吸睛

2019-07-19 01:18

基富通「好享退」報名逾8萬 優惠加碼

2019-07-19 01:18

富邦VIX 22日起列處置

2019-07-19 01:18

利基電子族群 逆勢漲

2019-07-19 01:18

就市論勢╱生技食品 盤面亮點

2019-07-18 23:23

籌碼換手族群 台股反攻先鋒

2019-07-18 19:22

第2季起財報送董事會前沒這三人蓋章 恐遭罰480萬元

2019-07-18 18:14

南韓央行降息 新台幣貶值0.2分收31.077元

2019-07-18 16:28

新台幣貶0.2分 收31.077元

2019-07-18 16:19

台股失守10,800點收跌29.2點 三大法人賣超52.04億元

2019-07-18 15:07

觀光股好靚 晶華填息三成

2019-07-18 14:37

BDI指數站穩2000關 散裝船類股激昂

2019-07-18 14:37

特斯拉上海廠趕工拚量產 概念股熱車

2019-07-18 14:36

生技月熱身 生技股吸金

2019-07-18 14:36

台股再闖12682 三王表現穩健

2019-07-18 14:00

貿易戰不確定性再起 台股下跌29點收10,799

2019-07-18 13:51

季營收成長的好股將補漲

2019-07-18 13:30

元大台灣50將除息 歷史填息率100％

2019-07-18 13:05

美股狂牛 台股追不追？

2019-07-18 13:00

BDI站穩2,000點 散裝船族群大漲

2019-07-18 12:57

特斯拉超級工廠產量超前 概念股下半年喜迎大單

2019-07-18 12:48

生技展即將開展 生技股股價先暖身

2019-07-18 12:21

台股平盤震盪 法人點名電子族群較有表現機會

2019-07-18 12:15

台股進行月線保衛戰 陳奕光：四項觀盤重點要留意

2019-07-18 12:13

謝金河：台股的質變與量變

2019-07-18 12:01

市場靜待台積電法說會 台股開盤下跌6.56點

2019-07-18 09:19

台股逼近前高震盪 法人：短線格局偏多

2019-07-18 08:20

半導體、雲端 聚焦

2019-07-17 23:53

資金回流台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:51

國際變數影響買股意願 強勢股啟示錄

2019-07-12 10:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

元大台灣50將除息 歷史填息率100％

2019-07-18 13:05

富邦VIX溢價大 7月22日起全額交割

2019-07-18 18:54

台積法說報佳音 三大驚喜

2019-07-19 00:13

第2季起財報送董事會前沒這三人蓋章 恐遭罰480萬元

2019-07-18 18:14

台積電Q2獲利667.7億元季增8.7％ EPS 2.57元

2019-07-18 13:45

經濟解析／台積電法說會訊息偏多 五大重點一次看

2019-07-18 17:47

籌碼換手族群 台股反攻先鋒

2019-07-18 19:22

台積法說 分析師：有很多surprise

2019-07-18 23:54

籌碼換手股 反攻先鋒

2019-07-19 01:18

摩根大通初評欣興 目標價外資第一高

2019-07-18 18:12

五外資有兩家「升」價 花旗喊台積挑戰314元

2019-07-19 01:20

黃仁昭接台積財務長 資歷亮眼

2019-07-18 23:54

台積電看今年半導體恐衰退 法人點出這原因仍長期看好

2019-07-18 17:29

元大台灣50今除息 吸睛

2019-07-19 01:18

台積電帶旺！ 元大台灣50開盤秒填息

2019-07-19 09:36

貿易戰不確定性再起 台股下跌29點收10,799

2019-07-18 13:51

廣明穩步填息 下半年機器人出貨看旺

2019-07-18 14:37

聯詠業績 恐受華為拖累

2019-07-18 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top