三理由引爆 台股大漲逾百點突破10,900點關卡

2019-07-19 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電（2330）法說會報喜，今（19）日股價大漲帶旺台股大盤漲勢，指數開高走高，突破10,900點大關，盤中大漲逾百點，證券分析師表示，台積電法說預告了電子業下半年旺季展望、加上外資回流、選舉題材等，指數朝向正向發展，將呈現震盪往上格局，可沿著短期均線偏多操作。

台股今日以為10,861.99點開出，上漲62.71點，台積電領軍的指標股，股價開高走高，攻上除息後的波段高點，同時帶動半導體及5G概念股的漲勢，盤中拉升至10,919.96點，創下波段高點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電法說會後股價量價齊揚，推升大盤漲勢，加上美股正向走勢，短線偏正向看待，在短期均線未破下，可沿著均線偏多操作，隨著台積電法說會釋出佳音，近期將召開法說會的科技大廠值得留意。

證券分析師黃漢成表示，今日盤面亮點就是台積電，且帶動半導體股往上，大盤指數在月線有撐下，將呈現震盪向上的走勢，外資昨日已先回補期貨，預期今日將回補台股。

黃漢成指出，下半年隨著外資回流、選舉題材、加上旺季效應，將推升大盤震盪向上，有機會挑戰11,097點的高點。

黃漢成表示，台積電法說會釋出電子旺季將持續的訊息，半導體族群將可受惠於蘋果新品的拉貨動能，例如印刷電路板股有機會跟上蘋果新品題材。