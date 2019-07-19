分析師 ：台指選擇權買方策略因應美國降息議題變化

2019-07-19 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美國降息與否及降息幅度多寡，牽動7月國際金融市場動向。群益期貨分析師林致彬表示，配合科技類股第2季財報影響因子，市場波動率大幅度上升是可以預期的，此時利用台指選擇權買方損失有限的方式來進行操作，捕捉道瓊指數行情可能因為降息兩碼噴出，或者利多出盡壓回的趨勢性方向，不失為相對有利的做法。

除了中、美貿易戰不斷延伸，美國總統川普與中國國家主席習進平之間的愛恨糾葛之外，市場最關注的事件無非是美國聯準會（Fed）在7月31日的FOMC會議，主要議題在於當前利率部分是否調整，目前美國聯邦利率水準為2.25%~2.5%。

根據FedWatch數據顯示，目前7月底降息1碼至2%~2.25%的機率55.8%，但降息2碼至1.75%~2%的機率為44.2%，兩者合計已經來到100%，顯見7月底降息已經釘在牆版上，目前只是在決定降息1碼或者降息2碼。

林致彬表示，正因為降息機率已達100%，市場自然完全反映，不論是否有川普政治性目的撐住指數，或者聯準會抵銷未來經濟數據不佳的預防性降息，指數已然反彈創下歷史性高價。

目前到7月底，雖有中、美之間喊話而造成短暫下跌，整體而言，仍維持指數高檔震盪狀態，但7月底到8月初，指數波動幅度將可能加劇，除了降息結果明朗之外，還有美國第2季科技類股財報，以市場展望不佳的預期來看，將有可能衝擊指數出現轉弱的可能，千萬不可輕忽。

林致彬表示，降息的結果也分為兩種情況，一是降息2碼，目前該機率也在持續上升，尤其紐約Fed主席John William表示，若美國經濟遭受到貿易戰影響，需要降息會迅速降息，降息2碼預期飆升，若最後公布降息2碼，指數仍有高點；第二、若僅降息1碼，市場目前已完全反應，那就有可能出現利多出盡的狀況，指數當天回跌可能性大。