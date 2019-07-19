超樂觀 里昂升評台積電、目標價喊325元

2019-07-19 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台積電（2330）法說會「讚」，各外資陸續出報告，新一批除了麥格理重申310元、摩根大通275元略升至280元等，原本保守看台積表現的里昂更發布「升評」報告，將台積電評等升上「買進」，目標價從239元一口氣拉高到325元，升幅35%，這也創下外資圈給台積電的歷史天價！

里昂證券半導體產業分析師侯明孝表示，原先基於景氣會遞延落底，對亞洲半導體看法保守，不過台積電法說會釋出5G加速發展，加上里昂實地調查，明年5G基地台和智慧機出貨將比今年呈現8倍速與12倍速的爆發成長，換算可刺激台積電明年營收多出60~80億元，投資價值值得期待。

此外，侯明孝原本也顧慮，三星搶單會壓縮台積電獲利，不過台積電對此說明，未來的成長目標已涵蓋部分訂單將被三星影響，而且中長線先進製程的領先地位不僅無虞，市占還會擴大；推動里昂同時將台積電獲利預測上調，目前預估明、後年每股純益（EPS）複合成長率可達21%，追趕2012~2014年手機大爆發的26%增速。

侯明孝指出，就下半年展望看，台積電預估第3季營收將季增18%，也高於他預測的11%，值得注意是，今年台積營收財測目標是持平到小幅增長，換算第4季營收還會成長15~20%，與里昂調查手機銷售可能下滑有所觸底，不過他接著說，市場應該已經預期手機利空，因此若台積電真的表現很好，反而是市場沒充分反應的利多。