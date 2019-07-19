資金效應 台股多頭行情有撐

2019-07-19 10:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



7月以來台股加權指數維持在季線之上，呈現橫盤高檔震盪；統一全天候基金經理人朱文燕表示，今年上半年台股加權指數多處在淨值比（P/B）1.5倍至1.8倍（10,150至11,656 點）區間波動，儘管外部有美中貿易戰與全球景氣的不確定性，但目前支撐全球股市行情主要動能是資金寬鬆效應。

朱文燕指出，目前市場預期7月底美國聯準會降息的機率還是很高，加上第3季仍有新機發表的拉貨效應可期，對台股第3季行情審慎樂觀，看好族群包括5G佈建商機、雲端設備、手機零組件等。

朱文燕表示，從外資對台股買賣超動作觀察，外資在今年前4個月連續買超，5月美中貿易爭端再起時，當月呈現賣超，隨後在6月美中情勢和緩之下回補，當月恢復為買超， 但是7月以來買進力道並未延續，主要原因是外資普遍認為美中緊張關係紓緩，雙方在貿易戰方面尚未有實質改善，後續發展仍存在許多不確定，同時，目前對7月底聯準會是否如預期降息，也還在觀望，在資金上顯得保守。

朱文燕強調，美國是消費大國，16日公布最新零售銷售數據表現強勁，大幅超越預期，一度令市場對聯準會降息的看法出現紛歧。

不過，聯準會主席鮑威爾在國會聽證會表示將採取適當措施，應對日益升高的經濟下滑風險，隨後16日在巴黎的G7晚宴也再度重申此說法，目前市場預估7月底降息一碼的機率仍然很高。

目前台股在除權息行情中狹幅震盪，朱文燕表示，國內投資人對於產業基本面及股市還是抱持保守心態，這對台股多頭行情續行是偏正面，因投資人謹慎不追高，而廠商也不會過度樂觀超下訂單或有過多的備貨。

朱文燕說，雖然未來政經局勢仍需多些時間才能較為明朗，廠商訂單能見度多數也縮短至僅有一個月，但近期拜訪廠商發現，訂單有逐漸回溫現象，著眼第3季仍會有多家品牌發表新款智慧手機，對零組件供應鏈仍有拉貨的刺激效應，5G佈建及雲端設備皆是長線趨勢，可以長線布局角度持有。