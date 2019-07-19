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台積電法說報喜股價飆除息來新高 台股早盤漲逾百點

2019-07-19 10:02經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電法說會報佳音，激勵今日股價開高大漲。路透
台積電法說會報佳音，激勵今日股價開高大漲。路透
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台積電（2330）第2季獲利達標，預估第3季營收、毛利率、營益率持續成長，今年營運可望季季高，不僅未調降今年財測，且微幅上調全年資本支出，法說會報佳音，激勵今（19）日股價開高大漲，早盤一度拉升至261元，市值激增1,815億元，飆上除息後的新高；台積電股價強勁，帶動台股指數早盤大漲逾百點，突破10,900點大關。

台積電第2季合併營收2,410億元，季增10.2%，年增3.3%；稅後純益667.7億元，季增8.7%，年減7.6%；每股純益（EPS）2.57元；第2季毛利率43%，營業利益率31.7%，稅後純益率27.7%。

台積電預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

台積電法說會可說是本周台股的重要大事，市場都在等著聽台積電對下半年的看法。

法人表示，台積電今日公布的第3季展望還算不錯，整體來可說是略優於預期，加上5G的成長，全年營收下修的警報目前暫時解除，雖然第4季因為還存有一些不確定因素，但是預期第4季仍將會比第3季成長，法人推估，達成全年營收微幅成長的機率高。

台積電法說會報佳音，激勵今日股價以259.5元開高後走高，早盤拉升至261元，創除息以來新高，市值也大增；台積電股價大漲，助攻台股大盤的漲勢，盤中大漲逾百點。

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