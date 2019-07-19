五外資有兩家「升」價 花旗喊台積挑戰314元

2019-07-19 01:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台積電法說會報喜！花旗環球、瑞士信貸、摩根士丹利、高盛及美銀證券五大外資最新報告，共有二家升目標價，一家微降，二家重申不變，其中拉高目標價的花旗環球證券，最新目標價喊上314元，值得關注會否有更多外資喊台積電戰「三」字頭。

在五大外資率先出爐的報告中，共計有花旗環球將台積電目標價，從286元提高到314元，高盛從275元拉高到295元，均重申「買進」，展現出對台積電展望的高度肯定；其次重申目標價不變是，美銀重申280元，但上調台積電今、明、後年財測，及瑞士信貸重申270元，評等「加碼」，多數外資均對台積電法說會予以認同。

花旗環球證券台股研究部主管徐振志表示，台積電第3季營收季增率目標設定18%，雖低於他先前預測的20%，但由於新機拉貨和HPC刺激7奈米動能強，加上台積電肯定第4季會比第3季好，整體下半年展望與往年旺季相比，是「旺還要更旺」。

徐振志因應台積電最新財測，下調第3季營收預測1%，但上調第4季預估3%，針對全年營收表現則預估比去年略減2%，不過看好台積電3、4季毛利率分別達到財測的46-48%、以及靠攏更高的50%關卡，今年獲利減幅有望收斂，現在花旗預估的年每股純益（EPS）為12.8元（前為12.77元）。

此外，徐振志會前曾發布預測，看好台積電上半年流失的華為訂單，因美國禁令鬆綁，將在第4季回歸；透過法說會訊息，他更肯定年底華為的訂單將增加。

高盛證券認為，台積電第2季毛利率略低於預期，所幸EPS達標，下半年展望則優於預期，加上資本支出可望「超標」，上修台積電今、明、後年EPS至12.75元、15.17元、及17.77元。

美銀證券科技產業分析師程翔則認為，台積電展望雖強，但他此前預測的280元目標價，已達到台積電評價上緣，因此暫不進一步上修。他最新上調的台積電今、明、後年的預估EPS，分別為12.55元、14.75元、及16.58元。