台股明日測月線支撐 月底前盤整 風電、生技為焦點

2019-07-18 23:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



【記者蔡靜紋／台北報導】觀望美中貿易協商進度與台積電法說，台股18日跌破10,800點。法人認為，大盤19日測月線支撐，惟量能萎縮成為隱憂，月底前恐盤整，操作宜短打，可布局風電、生技等指數關聯性低族群。

美中貿易爭端再生變數，亞洲股市連續第二天拉回整理，惟台股表現相對抗跌，主要靠台積電撐盤，先前強勢股聯發科、聯詠等大多拉回休息，加上外資法人賣超42.31億元，集中市場加權指數終場收在10,799點，下跌29點，跌幅0.27%，小於鄰近的日、韓、陸股跌勢，但因買盤觀望，成交量縮至1,062億元，呈現量縮整理。

台積電法說會釋出第3季營收成長優於市場預期等訊息，市場以中性偏多看待。不過，也有法人擔心市場以利多出盡解讀，如第一金投顧董事長陳奕光認為，與其只看台積電的股價表現，應該看台積電之於台股的影響性，隨著美國總統川普近期對中國態度轉為鷹派，顯示「川普賣權又來了」，按往例，市場大多會有二至三周走空，整體氣氛不利台股，不排除下探季線，對占台股權重較高的個股也相對不利，再對照大立光法說會後走勢，也須留意台積電走勢。

台積電舉辦法說會也發放2,074億元股息，被市場高度期待成為台股新活水、外資可能拿股息回購台積電或其他個股。台新投顧副總經理黃文清分析，外資占台積電持股77%，等於拿到1,600億元股息，再加上第2季又將每股配發2元，合計下半年可以拿到約2,000億元，其中被動式基金再投入機率較高，主動式基金動向須視其對台積電法說埋不埋單。陳奕光則認為，有配息需求的退休基金拿到股息並匯出去的機率較高。

據統計，外資到18日已連兩天賣超台積電，17日賣超8,125張，18日3,751張；而受到外資拿到台積電股息後匯出影響，新台幣兌美元昨天也出現貶值。外資18日買超張數第一名是接到華為、超微、輝達等大單的欣興，買超張數從前一天的2,884張，一舉擴大至3萬4,323張，因DRAM現貨價格上揚吸引外資回頭買進的旺宏排名第二，連兩天買超張數均逾萬張。

除外資對台積電態度攸關台股走勢，美中協商氛圍更視短中期重要指標。黃文清表示，近來協商進度緩慢，又逢美股、台股進入財報檢驗期，指數在月底前將維持盤整，操作宜選與指數沒太大關係的個股，如生技、高息股。日盛投顧協理鐘國忠也認為，近日選股可朝三方向，分別是半年報表現佳、高股息、轉機股，轉機股涵蓋散裝航運、風電等個股。

兆豐投顧董事長李秀利認為，選股可留意生技、風電等，後續觀盤重點有三，包括亞泥等即將除息個股走勢、外資動向、8月MSCI季度調整。