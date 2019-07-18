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籌碼換手族群 台股反攻先鋒

2019-07-18 19:22經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台股昨日震盪回檔，指數失守10,800點關卡；法人表示，近期在籌碼換手後，將有利...
台股昨日震盪回檔，指數失守10,800點關卡；法人表示，近期在籌碼換手後，將有利指數再度攻堅。 圖／聯合報系資料照片
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台股昨（18）日震盪回檔，指數失守10,800點關卡；法人表示，近期在籌碼換手後，將有利指數再度攻堅，旺宏（2337）、華通、長榮等，因近期融資降幅大、法人持續加碼，籌碼沉澱換手，將躍居大盤多頭反攻主力部隊。

台股昨天市場保守，雖台積電股價走揚，但其餘蘋概及電子族群走弱，指數終場跌29點，收10,799點。

台新投顧副總黃文清表示，美中貿易協商再次陷入泥沼，勢必影響多頭信心，加上近期是除權息旺季，市場保守，更不利填息行情，指數向上也面臨壓力，預估短期維持橫向整理。

接下來進入財報及法說會旺季，台股預計以個股表現為主；不過，近期在短線整理後，反將有利後市再度上攻，可視為籌碼健康換手。

現階段大盤多空震盪，雖技術面可能仍有回檔修正壓力，但很多權值股若以現金殖利率觀念切入布局，其實不會吃虧，中長線資金仍有介入跡象，台股後市仍有再戰「萬一（11,000點）」契機。

黃文清指出，整體而言，目前散戶普遍居高思危，法人則多偏向承接本益比偏低且具利基型產業公司，一旦法人買超幅度增加，則個股未來反彈空間也將勝於大盤指數。

若觀察7月以來所有上市櫃個股中，法人回補買超逾千張、且融資減少千張以上計有13檔，分布在PCB、LCD零組件等電子族群，以及汽車、航運、鋼鐵等傳產類股。

法人動態上，7月以來三大法人加碼超過萬張個股，包括旺宏、長榮、華通、台光電、瑞儀等；另外，敦南、台表科、世紀鋼、東陽、瀚宇博等，也各獲5,000張以上買單進駐。

進一步分析融資變化，7月以來旺宏、華通、長榮、台表科、永豐餘等，融資均減少逾2,000張，這些融資減、法人買的個股籌碼，已由散戶逐漸轉至法人。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，在目前台股震盪格局中，籌碼沈澱個股相對較有表現機會，因為籌碼換手後，波段反彈行情也將展開，投資人可掌握脈動，伺機逢低布局。

展望後市，台股仍有高點可期，但短線可能震盪，可留意長期配息穩定個股，短線壓回可逢低布局，一方面因應除權息旺季題材，另一方面高股息殖利率股具下檔保護，可分散短線震盪風險。

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