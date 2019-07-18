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第2季起財報送董事會前沒這三人蓋章 恐遭罰480萬元

2019-07-18 18:14經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國內近2,400家企業（公開發行公司）自今年第2季財報開始，送進審計委員會或董事會之前，需由董事長、經理人及會計主管3人先用印簽名蓋章，並登載在董事會議事錄中，否則恐怕遭處24~480萬元罰鍰。

金管會證期局副局長蔡麗玲今（18）日表示，因證券交易法第14條之5及第36條已於今年6月21日經總統修正公布，內容主要考量財務報告之編製是公司管理階層之責任，為落實公司治理，加強公司對財務報告之內部管理程序，因此明定公司提報審計委員會及董事會之財務報告，須由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章。

蔡麗玲說，現行實務上公司提報審計委員會或董事會之財務報告，常有未經董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之情形，而是待董事會通過後，始於財務報告四大表上用印。金管會提醒配合證券交易法上開修正，公司於辦理今年第2季財務報告時，財務報告應由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章後，再提報審計委員會或董事會通過，公司應預為安排及早因應。

至於先蓋再送董事會或是董事會後再一次用印，雖然只有程序不同，現行法律責任也是一樣。但是蔡麗玲表兆，因為財報編製主要負責與最清楚的是公司董事長、經理人及會計這三個人，因此希望他們在送財報進審議委員會或董事會前能審慎一些，希望能藉此提升並落實公司治理，一旦有做假帳之嫌，都會被移送檢調與法院。至於若沒有在董事會前用印，目前依照證交法第178條規定，可以處以最低24萬元、最重480萬元的罰鍰。

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